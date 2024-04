La sélectionneuse canadienne Bev Priestman doit de nouveau composer avec les blessures à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Les vétéranes Janine Beckie et Desiree Scott sont de retour dans la mêlée après de longues absences à la veille du premier match du Canada, no 9 au monde, à la Coupe SheBelives, contre le Brésil (no 10), vendredi. Mais d’autres manquent à l’appel.

La dernière tuile à s’abattre sur la tête du Canada a été la blessure subie par la gardienne Lysianne Proulx à l’entraînement. Proulx est retournée au Bay FC, son club de la NWSL.

Quinn et Olivia Smith ont été retirée de la formation en raison d’une commotion et d’une blessure au genou, respectivement, à la veille du tournoi, rejoignant Sydney Collins, Nichelle Prince et Jayde Riviere sur les lignes de côté.

« À ce point-ci, vous voulez commencer à créer de la fluidité entre les joueuses. On n’a pas pu le faire à notre goût », a dit Priestman.

L’attaquante Clarissa Larisey est au camp, mais n’est pas à 100 %.

Priestman tente de voir le verre à moitié plein.

J’ai déjà vu des joueuses obtenir leur chance dans ce genre de situation et vraiment élever leur jeu. Je pense que c’est ce qui va finir par arriver. Bev Priestman

Beckie et Scott ont toutes deux participé aux récents camps de l’équipe canadienne, mais elles sont toujours en rééducation. Priestman a indiqué que les deux footballeuses allaient voir de l’action dans ce tournoi.

Samedi, es États-Unis (no 4) affronteront le Japon (no 7). Les gagnantes de ces deux matchs s’affronteront trois jours plus tard en finale, à Columbus, en Ohio.

Priestman espère aussi que ses joueuses seront disponibles pour l’avant-dernière fenêtre internationale avant les JO, du 25 mai au 1er juin. Elle souhaite alors jouer deux matchs, puis deux autres en Europe, dans la fenêtre du 8 au 16 juillet. Le tournoi olympique féminin prendra son envol le 25 juillet.

La sélectionneuse a des décisions à prendre avant que le Canada n’amorce la défense de son titre olympique dans le groupe 3, en compagnie de la France (no 3), de la Colombie (no 23) et de la Nouvelle-Zélande (no 28).

La date limite pour statuer sur sa formation de 18 joueuses et les remplaçantes est le 3 juillet.

Le Canada a une fiche de 11-11-9 contre le Brésil.