Patrice Bernier et ses amis « Un melting pot de joie »

« C’était un match où le CF Montréal tirait de l’arrière, raconte Patrice Bernier. L'équipe est revenue et a égalisé le match. Un des jeunes, après la rencontre, me dit : “le match, c’était un peu comme ma vie. Il y a eu des obstacles, mais le CF Montréal a démontré de la persévérance et a été capable d’aller chercher une récompense”. »