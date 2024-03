Kevin Blue, le nouveau secrétaire général et chef de la direction de Soccer Canada, a reconnu lundi la nécessité pour l’instance dirigeante de « rebâtir la confiance » avec la communauté du soccer.

Neil Davidson La Presse Canadienne

« Il s’est passé des choses qui n’ont pas envoyé une bonne image de l’organisation », a-t-il déclaré lors d’une disponibilité virtuelle.

« Franchement, nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance, a-t-il ajouté. C’est la réalité et j’accepte cette responsabilité.

« Une partie de ce que j’espère faire est de montrer aux gens que je suis prêt à écouter, je suis prêt à tisser des liens, je suis prêt à apprendre et je suis prêt à être direct. »

Blue a dit que même si cela prendra du temps, « c’est certainement quelque chose dont je suis conscient de l’importance, si nous voulons être efficaces et crédibles au niveau du leadership ».

Âgé de 41 ans, Blue est un ancien cadre de Golf Canada.

Parmi les dossiers sur la table : résoudre le long conflit de travail avec l’équipe nationale masculine et féminine, et trouver des façons d’alléger les limites financières de l’accord avec Canadian Soccer Business, couvrant les partenariats d’entreprise et les droits de diffusion.

Soccer Canada devrait recevoir environ 4 millions par an dans le cadre de l’accord. Ce montant a été augmenté d’environ 500 000 $ chaque année, jusqu’à la Coupe du monde de 2026.

Les joueurs estiment que le pacte empêche les équipes nationales de se préparer adéquatement.

Blue a déclaré qu’il a déjà eu une réunion d’introduction avec des responsables de CSB.

L’Association canadienne des joueurs de soccer, qui représente l’équipe féminine, a intenté une poursuite de 40 millions contre 15 membres actuels et anciens du conseil d’administration de Soccer Canada, alléguant « négligence et manquement à son obligation fiduciaire ».

Blue a mentionné qu’il y a « plusieurs désalignements financiers qui doivent être corrigés ».

Il a nié que l’organisation soit menacée de faillite au cours de l’année prochaine.

Il n’a apporté que peu de nouveautés quant à la recherche d’un entraîneur permanent pour les hommes, après avoir déclaré précédemment, dans un bref communiqué, qu’il s’agissait d’une « priorité majeure ». Mauro Biello occupe le poste d’entraîneur par intérim.

Avant de rejoindre Golf Canada, où il a été directeur des sports à partir de décembre 2020, Blue était directeur des sports à l’Université de Californie à Davis, poste qu’il a entamé en mai 2016.