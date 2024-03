Kevin Blue n’a pas perdu de temps en tant que secrétaire général et directeur général de Canada Soccer.

neil davidson La Presse canadienne

L’ancien dirigeant de Golf Canada n’a pas attendu la date d’entrée en fonction officielle de jeudi pour se mettre au travail. Il s’est déjà rendu en avion voir l’équipe féminine canadienne en action lors de la Gold Cup de la CONCACAF à San Diego, a publié un certain nombre de déclarations et a communiqué avec près de 200 acteurs du monde du soccer.

« Je pense ce que je dis lorsque j’essaie d’apprendre et de comprendre le point de vue de ceux qui ont passé leur vie à se consacrer au soccer canadien, a déclaré M. Blue lors d’une interview vendredi. La seule façon d’en savoir plus et de gagner le respect et la confiance de ces personnes est de s’engager.

« Et c’est ce que je fais. Je ne vais pas arrêter de le faire, j’espère pour toujours, mais je vais certainement maintenir ce rythme d’apprentissage dans les premiers jours parce que c’est important pour le contexte et c’est important, je pense, pour le leadership. »

Blue voit à la fois des opportunités et des défis à venir.

« C’est une période extraordinairement critique pour notre sport au Canada », a-t-il expliqué.

Les Canadiens, 50es au classement, affronteront Trinité-et-Tobago, 96e au classement, lors d’un match de barrage le 23 mars à Frisco, au Texas. Le vainqueur se retrouvera dans le groupe A avec l’Argentine, le Pérou, 33e au classement, et le Chili, 42e au classement, lors de la Copa América de cet été. Les Canadiennes, neuvièmes au classement, tenteront de défendre leur titre olympique à la fin du mois de juillet à Paris.

Enfin, la Coupe du monde de la FIFA 2026, que le Canada co-organise, se profile dans un avenir pas si lointain.

Les dossiers prioritaires

Parmi les défis à relever, citons le long conflit de travail en cours avec les deux équipes nationales et les contraintes financières liées à l’accord existant avec Canadian Soccer Business (CSB), qui couvre les partenariats avec les entreprises et les droits de diffusion.

Blue reconnaît qu’il y a « des circonstances actuelles qui doivent être abordées sur plusieurs fronts ». Mais il n’est pas surprenant qu’il n’ait pas beaucoup de réponses à ce stade précoce.

La résolution du conflit du travail est « certainement une priorité absolue », a-t-il précisé.

En ce qui concerne le CSB, il affirme que la communauté du soccer canadien doit « élever ses aspirations pour la structure et le modèle commerciaux et philanthropiques qui soutiennent et font avancer le sport en cette période critique.

« C’est quelque chose que j’ai l’intention d’essayer de faire avancer et d’essayer d’unifier les parties prenantes derrière le concept de ne pas simplement continuer les vieilles conversations… J’essaie d’être très orienté vers les solutions. »

Selon lui, cela inclut la nécessité d’un « environnement commercial plus efficace pour le sport au Canada ».

Veiller à ce que la relève « ne manque de rien » est également une priorité. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un échéancier pour embaucher un entraîneur permanent pour l’équipe masculine, sa réponse a été simple : « non ».

Mercredi dernier, Blue a assisté à la défaite des Canadiennes face aux Américaines lors d’une séance de tirs au but sur un terrain gorgé d’eau.

« (C’était) triste, mouillé. Mais c’était quand même bien d’être là pour soutenir l’équipe, a-t-il dit. Il est évident que nous espérions tous un résultat différent de ce qui a été un match mouvementé. »

Avant de rejoindre Golf Canada, où il a été directeur du sport à partir de décembre 2020, Blue était directeur des sports à l’Université de Californie à Davis, un poste où il a commencé en mai 2016, alors qu’il n’avait que 33 ans. Auparavant, il était directeur associé principal des sports à l’Université Stanford, son alma mater.

À ce titre, il a supervisé 36 équipes à Stanford et 25 à UC-Davis.

Il faut s’attendre à ce que Blue soit en contact avec la communauté. Il l’a fait dans ses emplois précédents, par exemple en offrant des conseils pratiques à la promotion 2017 des étudiants-athlètes de l’UC Davis dans une lettre ouverte, leur conseillant « de trouver la prochaine chose que vous aimez vraiment faire », « de travailler très dur au début de votre carrière » et « de vous engager dans l’apprentissage continu ».

« Tout comme dans le sport, pour devenir un contributeur de premier plan, il faut s’améliorer chaque jour », a-t-il écrit.

Les Canadiennes, qui ont formé l’Association canadienne des joueuses de soccer en 2016, sont sans contrat de travail depuis que le dernier a expiré à la fin de 2021. Elles ont conclu un accord de principe avec Canada Soccer sur la rémunération pour 2022 et un accord provisoire pour 2023 couvrant la Coupe du monde, mais elles attendent essentiellement que les hommes s’entendent, étant donné que les deux accords sont liés par l’égalité salariale.

Les hommes, qui se sont organisés à l’été 2022 sous le nom d’Association des joueurs de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada, travaillent sur leur première convention collective officielle.

Le sélectionneur intérimaire Mauro Biello a évoqué la nécessité d’un « changement culturel au sein de l’équipe masculine » en nommant une équipe jeune pour le match de barrage de la Copa América.