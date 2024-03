Le président et directeur des opérations de l’Association belge de soccer Piet Vandendriessche et l’entraîneur Domenico Tedesco

(Bruxelles) Si Kevin De Bruyne décide de revenir à son ancienne coupe de cheveux, alors il personnifiera à la perfection Tintin au Championnat européen de soccer masculin cet été.

Samuel Pétrequin Associated Press

L’Association belge de soccer a dévoilé les nouveaux uniformes de ses équipes nationales masculine et féminine jeudi. L’uniforme porté à domicile continuera d’être rouge, puisque les équipes belges masculine et féminine sont respectivement surnommées les « Diables Rouges » et les « Flammes Rouges ».

L’uniforme porté à l’étranger rendra cependant hommage au célèbre bédéiste Hergé et au personnage qui l’a révélé au monde entier : Tintin, l’intrépide journaliste. Il sera composé d’un chandail bleu poudre assorti d’un collet blanc, d’un short marron et de bas blancs.

Dans ses aventures, Tintin porte souvent un gilet bleu qui recouvre une chemise blanche, un pantalon bouffant marron, des bas blancs et des chaussures brunes. Tintin est également facilement reconnaissable à sa coupe de cheveux.

Au fil des ans, les médias belges ont souvent comparé De Bruyne à Tintin, surtout en raison de la coupe de cheveux qu’il avait à l’époque où il évoluait à Manchester City.

« En tant que grand amateur de Tintin, j’ai l’immense plaisir d’annoncer que nos “Diables Rouges” tenteront de conquérir l’Europe en portant un uniforme qui rappelle celui de l’un des plus grands héros de Belgique », a déclaré Piet Vandendriessche, le président et directeur des opérations de l’Association belge de soccer.

« Nous avons très hâte de rendre hommage à une véritable icône internationale : Hergé. Il a non seulement conquis mon cœur et mon esprit en grandissant, mais également ceux de plusieurs générations. Et c’est exactement ce que les “Diables Rouges”, ainsi que les “Flammes Rouges”, tentent d’accomplir. Nous espérons que Tintin saura les inspirer pour qu’ils offrent de grandes performances, et ce, dès l’été (à l’Euro) en Allemagne. »

L’Euro se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.