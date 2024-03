(Barcelone) Le tribunal espagnol a décidé de faire appel de la condamnation de l’ex-vedette brésilienne du Barça Dani Alves à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme dans l’espoir d’obtenir une peine plus lourde, a appris l’AFP vendredi de source judiciaire.

Agence France-Presse

L’ancien joueur de 40 ans a été condamné le 22 février par un tribunal de Barcelone à quatre ans et demi de prison, ainsi qu’à verser 150 000 euros (220 000 $) à sa victime, pour le viol d’une jeune femme en décembre 2022 dans une discothèque de la ville, alors que le tribunal avait requis une peine de neuf ans de prison.

Le tribunal avait également imposé à l’ex-international brésilien cinq années de liberté surveillée après sa sortie de prison et une interdiction d’approcher sa victime pendant neuf ans et demi.

Le tribunal avait considéré dans son jugement que le versement par le joueur, dès le début de la procédure, de 150 000 euros pour dédommager la victime était une circonstance atténuante, Alves ayant, selon les juges, montré ainsi sa volonté de « réparation »

Mais cette circonstance atténuante pourrait être contestée par le tribunal dans son appel, selon cette source judiciaire, dans la mesure où cette somme ne représente pas le même effort financier pour Alves que pour un accusé ne disposant pas des mêmes ressources.

De même source, on précise que la rédaction de l’appel n’a pas encore débuté.

Les avocats de Dani Alves, qui avait nié qu’il y ait eu viol, avaient annoncé le jour du verdict que leur client ferait appel.

Alves a bénéficié de l’adoption en 2022 de la loi sur le consentement, destinée à renforcer l’arsenal contre les violences sexuelles, mais qui a paradoxalement eu pour effet pervers d’entraîner des réductions de peines.

Ainsi, dans le cas d’Alves, la peine plancher a été abaissée à quatre ans, contre six auparavant.

Face à la polémique, le Parlement avait réformé cette loi l’an dernier, mais trop tard pour qu’Alves soit concerné.

Selon l’accusation, les faits se sont déroulés la nuit du 30 au 31 décembre 2022, alors que Dani Alves se trouvait avec un ami dans une zone VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, après être rentré du Mondial au Qatar.

L’ex-international brésilien avait alors offert du champagne à la victime, à sa cousine et à une amie et l’aurait ensuite invitée à le suivre dans une pièce attenante comportant des toilettes.

Là, selon le ministère public, il aurait eu une « attitude violente » envers la jeune femme, qui a vécu une « situation d’angoisse et de terreur ».

Pou sa part, Alves a affirmé lors du procès que la relation était consentante.

Footballeur parmi les plus titrés de l’histoire, Dani Alves a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça entre 2008 et 2016, remportant 23 trophées.