CF Montréal L’attaquant Matías Cóccaro arrive à Montréal

On l’a vu à sa sortie de l’avion à l’aéroport Montréal-Trudeau. On l’a vu apprécier l’hiver québécois sur ses réseaux sociaux. On l’a écouté dans balados argentines annoncer son exil vers le Nord. On l’a vu à l’entraînement du CF Montréal mercredi matin.