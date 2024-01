Dominic Iankov a rencontré ses nouveaux coéquipiers et il a ensuite dû se soumettre à l’épuisante course navette circulaire. Certains accueils montréalais sont plus chaleureux que d’autres.

Simon Servant La Presse Canadienne

Après avoir entendu une dizaine de coups de sifflet du préparateur physique Barthélémy Delecroix et après avoir effectué quelques tours de terrain au complexe sportif du cégep Marie-Victorin, Iankov a décidé qu’il avait assez donné.

« C’était ma première journée d’entraînement et c’était difficile, surtout sur ce gazon synthétique, a dit le milieu de terrain, mercredi. Mais c’était bien pour nous préparer. »

Né à Toronto, mais portant les couleurs de la Bulgarie sur la scène internationale, Iankov a signé un contrat de trois ans, assorti de deux années d’option, avec le CF Montréal, lundi. Il a été acquis du club de première division bulgare Ludogoretz Razgrad en utilisant de l’argent d’allocation ciblée.

Âgé de 23 ans, Iankov a fait savoir que le Bleu-blanc-noir l’avait à l’œil depuis déjà deux ans et que l’équipe a entamé des négociations avec lui il y a deux mois. Après avoir remporté cinq titres en Bulgarie, de 2019 à 2023, le milieu de terrain était mûr pour de nouveaux défis.

« Ça faisait plusieurs années que j’étais en Bulgarie et j’avais le sentiment qu’il était temps d’aller dans un autre pays et d’aborder un autre défi, a expliqué Iankov. C’est un sentiment extraordinaire de porter ce chandail. Je me sens très bien d’être de retour au Canada. Je viens de rencontrer les gars et tout le monde a été très gentil avec moi. »

Iankov a débuté sa carrière avec l’académie du Power FC, à Toronto, avant de joindre l’académie de Sunderland, en Angleterre, en 2013. Il a ensuite gravi les échelons au sein du Ludogoretz Razgrad, où il a obtenu 15 buts et 14 passes décisives en 128 matchs.

Pour l’amateur de soccer moyen qui n’a pas l’occasion de suivre ce qui se passe en Bulgarie, les statistiques seules ne veulent rien dire. Iankov assure toutefois qui lui et son équipe ont été régulièrement mis à rude épreuve dans une ligue de bon niveau.

« La première division en Bulgarie est bonne. C’est une ligue qui amène un bon défi, a-t-il insisté. C’était difficile pour notre équipe parce que nous étions toujours les champions, alors tous nos adversaires se donnaient à 100 % lors de chaque match. Je voulais venir en MLS parce que le niveau de jeu est très bon. »

Se qualifiant de milieu de terrain offensif qui aime marquer des buts, Iankov pourrait donner un coup de main à une attaque anémique en 2023. Avec 36 buts en 34 matchs, l’équipe s’est retrouvée à égalité au quatrième rang pour le pire total de la MLS.

Maintenant que le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal, Laurent Courtois, semble vouloir imposer un style de jeu plus offensif et « risqué », Iankov – et Bryce Duke, entre autres – aura le mandat de créer plus d’occasions de qualité pour le jeune groupe d’attaquants devant lui.

« Il y a ici plusieurs jeunes joueurs fantastiques qui ont beaucoup de potentiel. Je veux simplement m’adapter le plus rapidement possible et j’espère que je pourrai faire ressortir le meilleur de moi-même pour aider le club et rendre les partisans heureux. La position de numéro 10 (milieu de terrain créatif et offensif), c’est ma position habituelle, mais je vais jouer où l’entraîneur me dira de jouer », a souligné Iankov.

En bref

— Courtois n’était pas présent à l’entraînement parce qu’il est retourné à Columbus, mais il sera de retour à Montréal jeudi.

— Samuel Piette ne s’est pas entraîné par mesure préventive, mais il ne s’agirait pas d’une blessure grave.

— Robert Thorkelsson et Lassi Lappalainen se sont entraînés en solitaire avec un thérapeute sportif.

— Raheem Edwards s’est entraîné pour une première fois avec ses nouveaux coéquipiers, lui qui a été acquis pendant la saison morte. Il était absent pour accompagner sa conjointe dans la naissance de leur enfant.

— Les milieux de terrain Alessandro Biello et Matteo Schiavoni, ainsi que le gardien Judewellin Michel, sont les seuls joueurs de l’Académie encore présents au camp d’entraînement des Montréalais.

— Mathieu Choinière a remporté la première course navette circulaire, alors que Joel Waterman a gagné la deuxième.