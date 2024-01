Canadian Soccer Business et Mediapro, son partenaire média, ont intenté une action en justice dans le cadre d’un différend qui aura un effet d’entraînement majeur sur le sport au Canada.

Neil Davidson La Presse Canadienne

Les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité de cette rupture. Mais cette action en justice signifie essentiellement que Canadian Soccer Business (CSB) a repris les droits de diffusion de toutes ses propriétés et recherche de nouveaux partenaires de diffusion/médias.

CSB, dont le groupe de propriété et le conseil d’administration comprennent les propriétaires de la Première Ligue canadienne (CPL), s’occupe des droits de marketing et de diffusion de la CPL et de Soccer Canada.

Mediapro est un groupe de communication multimédia basé à Barcelone, en Espagne. Mediapro Canada est propriétaire de OneSoccer, le service de diffusion en continu qui diffuse à la fois les matchs de la CPL et de l’équipe nationale canadienne.

Le différend signifie que OneSoccer est dépourvu de son contenu canadien de base.

CSB allègue que Mediapro « n’a pas respecté ses obligations contractuelles importantes, notamment le non-paiement de la majorité de ses droits dus pour 2023 et l’incapacité d’atteindre un public plus large pour les équipes nationales du Canada, le Championnat canadien et la Première Ligue canadienne ».

« Notre décision d’intenter une action en justice n’a pas été prise à la légère, mais nous avons estimé qu’elle était nécessaire pour protéger les énormes investissements que nous avons faits pour développer le sport au Canada, a indiqué CSB par voie de communiqué. En reprenant le contrôle total de nos droits, nous aurons immédiatement l’opportunité de le faire avec de nouveaux partenaires qui ont la capacité d’atteindre un public plus large. »

CSB a refusé d’autres commentaires que la déclaration d’un paragraphe, mais on estime que les sommes en litige se chiffrent en millions.

Mediapro a présenté une autre version des faits, en montrant du doigt CSB.

« Malgré l’immense passion des Canadiens pour le soccer, il est devenu clair que CSB a été et ne sera pas en mesure de remplir sa part de notre accord commercial, a écrit Mediapro dans un communiqué. Nous avons fait de notre mieux pour travailler avec CSB sur une voie constructive, mais nous sommes arrivés à une position où nous n’avons d’autre choix que de chercher à mettre fin à notre accord. Comme cette affaire est maintenant devant la Cour supérieure de l’Ontario, nous n’émettrons aucun autre commentaire. »

Le communiqué indique que Mediapro a investi « plus de 60 millions pour créer un écosystème pour le sport canadien et ses partisans, notamment grâce à de nouvelles installations et capacités de production, des communautés en ligne populaires et la création de OneSoccer, une chaîne unique en son genre dédiée au soccer canadien.

« Nous croyons qu’aucune autre entité n’a investi autant dans le soccer canadien que Mediapro », a insisté le groupe espagnol.