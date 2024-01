Laurent Courtois s’était dit très reconnaissant d’avoir été nommé entraîneur-chef du CF Montréal et c’est ce qu’il a transmis à ses joueurs, mardi.

Simon Servant La Presse Canadienne

Courtois a dirigé sa première vraie journée de camp d’entraînement avec l’équipe, en Arizona, et il avait un message à transmettre à ses hommes.

« Son discours était axé sur le fait d’être sur la même longueur d’onde, d’avoir une bonne ambiance de groupe et d’avoir de la gratitude, a indiqué le Québécois Samuel Piette. Il est très heureux d’avoir été choisi comme entraîneur-chef et je pense que c’est ce qu’il veut nous transmettre, de ne rien tenir pour acquis. Il le voit comme ça pour son poste. »

Le Français de 45 ans a semblé faire une bonne première impression. Du moins, ce fut le cas auprès de Piette et du défenseur Joel Waterman, qui ont parlé aux journalistes après l’entraînement.

Alors que les exercices physiques et d’endurance ont fait place à un entraînement léger, Piette et Waterman ont parlé à quelques reprises de la chimie que Courtois voulait installer au sein des joueurs.

Le CF Montréal a eu l’habitude de commencer son camp au Stade olympique avant de se déplacer sous le chaud soleil pour se préparer à ses premiers matchs de la saison. C’est souvent pendant ces quelques semaines sur la route que le groupe se soude.

Cette année, l’équipe est loin de chez elle en raison de travaux préparatoires pour remplacer le toit et l’anneau technique du Stade, mais elle prendra peut-être un peu d’avance pour développer cette chimie avant de revenir à Montréal.

« Tu pouvais voir qu’il y avait une bonne énergie et que tout le monde travaillait vers un objectif commun. Le point principal cette saison sera de rester ensemble, peu importe ce qui arrive. Laurent a mis ça au clair dès le début. Ces deux semaines en Arizona seront bonnes pour notre groupe. Si nous pouvons nous rapprocher les uns et les autres de jour en jour, ce sera bon pour nous cette saison et ce sera plus facile d’obtenir de bons résultats », a soutenu Waterman.

Courtois n’a pas encore déployé son style de jeu à ses nouveaux joueurs, mais la direction du Bleu-blanc-noir avait une idée en tête lorsqu’elle l’a embauché : revenir à un style de jeu qui ressemble à ce que le club avait présenté sous Wilfried Nancy.

Courtois, qui a dirigé avec succès l’équipe de réserve du Crew de Columbus dans la MLS Next Pro, a fait mention de cœur et d’énergie lorsqu’il a été présenté aux partisans. À Montréal, il y a un mot pour ça : la « grinta ».

Piette sait ce que ça représente et il semblait heureux d’avoir retrouvé cette mentalité lors du premier entraînement de l’équipe.

« Laurent a dit aux joueurs que pour lui, le travail et la combativité étaient non négociables. Nous voulons montrer à l’interne et aux partisans que nous pouvons jouer du bon football, mais que nous pouvons également être appréciés pour l’effort que nous y mettons. Je pense que c’est propre au club et aux Québécois. C’est ce que nous voulons rechercher », a déclaré le capitaine du CF Montréal en 2023.

Le groupe compte actuellement 32 joueurs au camp, dont huit membres de l’Académie. Waterman, qui est l’un des plus vieux joueurs de l’équipe même s’il n’a que 27 ans, est d’ailleurs emballé à l’idée de reprendre son rôle de leader.

« Si les jeunes viennent me parler, je veux être un livre ouvert pour eux. Notre équipe est très jeune et c’est mon rôle d’aider les jeunes joueurs. Nous voulons développer des vedettes et du talent. Il y a beaucoup de promesses et de potentiel ici alors si je peux aider d’une quelconque façon, je vais le faire. »

Le CF Montréal restera au Kino Sports Complex de Tucson jusqu’au 28 janvier.