(Paris) L’attaquant français du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé a renoncé à une partie de ses primes sur son contrat à hauteur de « plusieurs dizaines » de millions d’euros dans un accord passé avec le club cet été, a indiqué à l’AFP jeudi une source ayant pris part aux négociations.

Agence France-Presse

Selon cette source, le chiffre de ces primes s’élève autour de 60 à 70 millions d’euros, couvrant financièrement le club en cas de départ de la vedette française, en fin de contrat en juin et libre de s’engager où il souhaite depuis lundi.

Plusieurs médias évoquent d’autres sommes, comme Le Parisien qui affirme que Mbappé a fait une croix sur une prime « de fidélité » de 80 millions d’euros qu’il aurait dû toucher en septembre dernier, ajoutée à d’autres revenus, avec une addition totale s’élevant à près de 100 millions d’euros.

Ces chiffres ont été démentis par la source proche des négociations.

De son côté, le joueur a déclaré mercredi soir : « Avec l’accord que j’ai passé avec le président [Nasser al-Khelaïfi] cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir, c’est le plus important. »

Mbappé, qui s’exprimait en zone mixte après la victoire du PSG lors du Trophée des champions face à Toulouse, a ajouté qu’il n’avait pas pris sa « décision » concernant son avenir.

En acceptant de renoncer à une partie de ces sommes, l’attaquant peut permettre au Paris Saint-Germain de réaliser des économies compensant son départ sans indemnité de transfert.

En signant son contrat en 2022, Mbappé s’est assuré un salaire de 72 millions d’euros bruts annuels, une prime à la signature de 150 millions d’euros, payable en trois fois, et une prime de fidélité au montant croissant, 70 millions d’euros brut la première année, 80 millions la deuxième et 90 millions en cas de levée de l’option pour une troisième saison, selon le Parisien.

En restant à Paris jusqu’en juin, sans étendre son bail au-delà, Mbappé aurait pu ainsi s’assurer le versement de plus de 200 millions d’euros.

Mais cet accord entre le président Nasser al-Khelaïfi et lui pour sortir de la crise de cet été a donc diminué le montant, à quoi pourrait s’ajouter une très belle prime à la signature à l’été puisque son prochain club n’aurait rien à débourser au PSG pour s’attacher ses services.

Contacté par l’AFP, l’entourage du Parisien n’a pas réagi dans l’immédiat. Le PSG n’a pas souhaité commenter.