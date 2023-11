Le CF Montréal a un nouveau pilote pour gérer et augmenter ses entrées d’argent. Le club a annoncé lundi la nomination d’Eric Nadeau à titre de vice-président et chef de la direction des revenus.

L’objectif de son embauche est « d’accroître et maximiser les opportunités de croissance des revenus à long terme et ainsi atteindre les objectifs de rentabilité du club », dixit le CFM.

Nadeau dirigera les services des ventes, des partenariats stratégiques et des concessions alimentaires chez le Bleu-blanc-noir, en l’occurrence au stade Saputo.

En entrevue avec La Presse la semaine dernière, Gabriel Gervais a mentionné avoir établi un plan surnommé Horizon 2027. L’objectif est de « diriger le club plus près de la rentabilité » d’ici cette année-là.

L’atteinte de cette cible passera notamment par Eric Nadeau. Le chef de la direction des revenus sera là « oui pour augmenter les revenus, mais aussi pour optimiser l’expérience client », disait Gervais.

Outre la vente de joueurs, « les grandes sources de revenus sont la billetterie et les partenariats [corporatifs] », indiquait le président. « Il y a les concessions, mais à moindre mesure. »

Le CFM planche sur un très gros projet dans les prochaines années : une rénovation majeure du stade Saputo. Le club envisage d’ajouter des sections « premiums », très demandées et surtout, hyper payantes. Comme l’écrivait le collègue Alexandre Pratt dans sa chronique la semaine dernière, « en ce moment, les 6 % de sièges premium génèrent 30 % des revenus de billetterie ». Ce qui est nettement inférieur aux normes des nouveaux stades de la ligue.

Ce dossier sera assurément au haut de la pile qui attend Eric Nadeau dans son nouveau poste.

Au fil de sa carrière de plus de 20 ans dans le secteur du sport et du divertissement, Nadeau a notamment occupé des postes de direction chez Live Nation, Ticketmaster et evenko. Il a aussi œuvré chez Québecor, qui gère le Centre Vidéotron à Québec, pour la mise en place de sa division sport et divertissement.