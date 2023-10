(Columbus) On y est.

Le 34e et dernier match de la saison de la MLS a lieu ce samedi soir, à 18 h.

Le CF Montréal contre le Crew de Columbus. Hernán Losada contre Wilfried Nancy. Montréal qui veut l’emporter pour confirmer sa place dans le match de qualification pour les séries. Columbus qui veut s’assurer de terminer dans le top 4 de l’Association de l’Est pour obtenir l’avantage du terrain.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Accolade au stade Saputo pour Wilfried Nancy et Hernán Losada, le 2 septembre

Le Crew pourrait même aller chercher une place en Ligue des champions en terminant derrière Orlando City en troisième position du classement général. C’est que l’équipe de la Floride, deuxième, a déjà obtenu son billet en vertu de son titre en US Open Cup.

Bref, l’enjeu est grand, très grand. Pour les deux clubs. De l’extérieur, on sent l’animosité dans l’air. Mais de l’intérieur ?

« Non, ce ne sera pas bizarre [d’affronter Nancy et Rudy Camacho], a estimé le défenseur du CFM Joel Waterman, jeudi. On joue contre d’anciens coéquipiers tout le temps dans cette ligue. Mais c’est sûr que ce sera un peu plus spécial cette fois. »

« Je prépare mon équipe pour affronter un style de jeu, lance Wilfried Nancy, en entrevue avec La Presse jeudi. Montréal joue d’une façon différente qu’Atlanta [le dernier adversaire du Crew], donc je prépare le match par rapport à Montréal. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Yaw Yeboah (14) remet le ballon en jeu.

Même son de cloche de la part d’Evan Bush, ancien geôlier montréalais, qui occupe aujourd’hui le poste de deuxième gardien pour Nancy.

« Ce n’est même pas une question de battre Montréal ce week-end, dit-il. Il y a beaucoup d’enjeux pour nous aussi. »

Mais Bush « espère voir Montréal en séries », révèle-t-il.

« Je connais encore beaucoup de gens là-bas. Des joueurs, des gens de la direction à qui je parle au quotidien encore aujourd’hui. Ils mettent tellement d’efforts. Je sais ce qu’ils ont vécu, avec la transition de la dernière année. Je veux qu’ils connaissent du succès, mais pas à nos dépens ! »

« Beaucoup de motivation »

Evan Bush le dit gentiment : « Si Montréal peut se qualifier par la porte d’en arrière, ce serait bien. »

C’est que les scénarios de la qualification pour le Bleu-blanc-noir, en huitième position en ce samedi matin, ne se limitent pas qu’à la victoire contre le Crew. S’il perd ou fait match nul, il doit espérer des résultats à son avantage de la part de ses poursuivants. Voir la capsule plus bas pour tous les détails.

Ce qu’il obtient hors de tout doute en l’emportant, toutefois, c’est un match à domicile la semaine prochaine. En terminant huitième, il accueille le neuvième au stade Saputo dans le cadre d’une rencontre à élimination directe donnant accès aux deux de trois du premier tour. Oui, il s’agit d’un nouveau format pour 2023, mis en place avec l’arrivée d’Apple TV.

Hernán Losada confirme qu’il y a « beaucoup de motivation » chez ses ouailles. Mais comment compte-t-il y parvenir contre un Crew impérial à domicile ?

Columbus, à la maison, on sait que c’est très, très fort. Ils n’ont perdu qu’un seul match. On doit rester concentrés, éviter de faire des erreurs. On doit gagner les ballons 50-50. Hernán Losada

Il y a deux semaines, contre Portland, Montréal a enfin débloqué offensivement. Losada a déployé trois attaquants à l’avant : Romell Quioto à gauche, Sunusi Ibrahim à droite et Kwadwo Opoku dans un rôle de numéro 10, juste un peu plus bas, pour distribuer les ballons aux deux autres.

La stratégie a été payante, avec une victoire de 4-1. Mais contre un Crew qui excelle dans un jeu si ouvert, dans une des ambiances les plus intenses de la MLS, est-ce une bonne idée de la répéter ?

« On ne va probablement pas changer ça samedi », a affirmé Losada.

« On joue avec une formation similaire » à celle de Columbus, croit Waterman. « Notre jeu est ouvert sur les deux couloirs. On doit s’assurer de bien les couvrir, d’une meilleure façon qu’eux.

« On a un bon plan de match pour cette rencontre, il suffit de bien l’exécuter. »