(New York) Lionel Messi a empoché un peu plus de 20,4 millions US (28 millions $) avec l’Inter Miami en Major League Soccer cette saison, a annoncé l’Association des joueurs mercredi.

Ronald Blum Associated Press

Messi a commandé un salaire plus imposant que la masse salariale de 26 des 29 équipes du circuit Garber cette saison.

L’Argentin âgé de 36 ans a obtenu 12 millions en salaire de base, et celui-ci a atteint 20 446 667 $ en y ajoutant les diverses primes admissibles, a révélé l’Association des joueurs dans sa mise à jour de septembre 2023.

Ce salaire comprend le montant que Messi perçoit en vertu de son contrat en MLS, qui arrivera à échéance après la campagne de 2025, ainsi que ses primes marketing et les frais de son agent. Il exclut toutes les ententes parallèles conclues avec l’équipe ou ses partenaires commerciaux, ainsi que ses primes à la performance.

Il est le joueur le mieux rémunéré en MLS, suivi du milieu de terrain offensif du Toronto FC Lorenzo Insigne (15,4 millions), de celui du Fire de Chicago Xherdan Shaqiri (8,153 millions) et de l’attaquant du Galaxy de Los Angeles Javier Hernandez (7,443 millions). Le top 5 est complété par l’autre milieu de terrain du Toronto FC, Federico Bernardeschi (6,295 millions).

Le joueur le mieux payé du CF Montréal est le milieu de terrain défensif Victor Wanyama, avec un salaire combiné de 1,8 million.

Sans surprise, l’Inter Miami domine la ligue avec une masse salariale qui frise les 40 millions. La formation floridienne est suivie du Toronto FC à 32,3 millions, du Galaxy à 25 millions et du LAFC, à 20,8 millions. La masse salariale du CF Montréal frôle quant à elle les 11 millions.

Messi a effectué trois départs et cinq présences au total en MLS avec l’Inter Miami, totalisant 283 minutes de jeu et un but. Il a aussi contribué à la conquête de la Coupe des ligues de son équipe, avec 10 filets en sept parties.

Avec La Presse Canadienne