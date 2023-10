(Fort Lauderdale) Lionel Messi a dit qu’il voulait jouer samedi, pour le dernier match de la saison de l’Inter Miami, bien que l’équipe n’a pas confirmé que c’était le plan en place.

Tim Reynolds Associated Press

Messi, qui a inscrit les deux buts dans une victoire de 2-0 de l’Argentine contre le Pérou, en qualifications de la Coupe du monde, mardi, n’était pas de la formation de l’Inter Miami pour leur dernier match de la saison à domicile. L’équipe affrontait le Charlotte FC, mercredi soir.

Ce n’était pas une surprise. Toutefois, il était plus surprenant d’entendre Messi indiquer aux journalistes, mardi au Pérou, qu’il voulait jouer une autre fois avec l’Inter Miami avant la fin de la saison. Cela voudrait donc dire que Messi souhaite jouer à Charlotte, samedi, même si la surface là-bas est artificielle.

« Je vais jouer le match restant maintenant », a déclaré Messi.

L’Inter Miami a été éliminé de la course aux éliminatoires, plus tôt ce mois-ci. L’entraîneur-chef, Gerardo « Tata » Martino, a dit plus tôt cette semaine qu’il y avait « une chance » de voir Messi jouer samedi, et que l’équipe allait évaluer l’état physique de son joueur vedette lors de son retour à Miami.

Messi a inscrit 11 buts en 13 matchs cette saison avec l’Inter Miami. L’équipe a obtenu une fiche de 8-1-4 avec l’Argentin dans l’alignement.