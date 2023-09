(Fort Lauderdale) Lionel Messi était de retour dans l’alignement de l’Inter Miami, mercredi, mais cela n’a pas duré bien longtemps.

Tim Reynolds Associated Press

Messi a été remplacé à la 37e minute du match de son équipe contre le Toronto FC, après avoir passé quelques minutes à analyser ce qui semblait être un problème à une jambe. Il s’étirait pendant l’action, pour finalement retirer son brassard de capitaine. Lorsque le jeu s’est arrêté, il a quitté le match.

L’Inter Miami a tout de même dominé son adversaire 4-0. Robert Taylor a inscrit deux buts, alors que Facundo Farías et Benjamin Cremaschi ont marqué les autres filets de l’équipe.

Messi n’a même pas attendu de quitter le terrain pour délacer ses souliers, baisser ses chaussettes et retirer ses protège-tibias.

Messi avait raté deux matchs (pour l’Inter Miami et pour l’Argentine) dernièrement. Dans les deux cas, la fatigue avait été évoquée pour expliquer son absence. Messi n’était pas disponible pour les médias lors des derniers jours afin de parler de son état de santé.

Le match de mercredi était le premier d’une séquence de six en 17 jours pour l’Inter Miami.

Messi a joué 12 matchs avec sa nouvelle équipe, incluant la Coupe des ligues et autres duels que ceux en Major League Soccer (MLS). Il compte 11 buts et cinq passes, dont un but et deux aides en quatre matchs de la MLS.