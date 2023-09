PHOTO MARTA LAVANDIER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) L’entraîneur de l’Inter Miami Gerardo « Tata » Martino a déclaré samedi que Lionel Messi souffrait d’une « fatigue musculaire » et que son retour ne sera pas précipité, après la première défaite de son équipe depuis l’arrivée de la « Pulga ».

Agence France-Presse

Messi et son ancien coéquipier barcelonais Jordi Alba ont assisté depuis le banc de touche à la défaite 5-2 de Miami face à Atlanta United, Martino estimant qu’il aurait été « très imprudent » pour l’Argentin de jouer.

L’ancien technicien du FC Barcelone et de l’Argentine a indiqué qu’il se concentrait sur la préparation de son équipe pour la finale de l’US Open Cup du 27 septembre, lorsque Miami accueillera Houston, en quête de son deuxième trophée de la saison.

« Ils s’entraîneront demain (dimanche) et nous verrons au jour le jour. Rien ne change notre vision de la façon dont il (Messi) va s’entraîner. Nous ne sommes pas pressés », a souligné Tata Martino.

Miami affrontera à domicile Toronto, la seule équipe moins bien classée qu’elle dans la Conférence Est, dans le championnat nord-américain (MLS) mercredi.

« S’il va bien et qu’il est confiant, il pourra jouer et si ce n’est pas le cas, il attendra quelques jours de plus », a fait savoir le coach argentin.

La défaite de Miami contre Atlanta marque la première en 12 matchs toutes compétitions confondues depuis que Messi et les Espagnols Alba et Sergio Busquets ont rejoint l’équipe en juillet.

Ce revers complique la tâche du club floridien pour se hisser parmi les neuf premiers de la Conférence Est, ce qui lui assurerait une qualification pour les séries éliminatoires.

Messi, 36 ans, n’a pas participé au match de qualification pour la Coupe du monde de l’Argentine contre la Bolivie à La Paz mardi, mais il a assisté à la rencontre depuis le banc de touche.