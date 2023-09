(Buenos Aires) Lionel Messi a redit dans une entrevue sa déception après son passage au PSG (2021-2023), déclarant ne pas y avoir été « reconnu » en tant que champion du monde, et reste prudent sur son éventuelle participation au Mondial-2026.

Agence France-Presse

« Ce n’était pas ce que j’espérais, mais je dis toujours que les choses arrivent pour une raison », a déclaré Messi sur ses années parisiennes, dans une interview décontractée avec l’acteur et humoriste argentin Miguel Garrados, diffusée jeudi sur la chaîne YouTube Olga.

« Même si je n’étais pas bien là-bas (au PSG), j’y suis devenu champion du monde. Tout arrive pour une raison, et peut-être que ça devait se passer comme ça… », a médité le désormais attaquant de l’Inter Miami, dans le championnat nord-américain.

Messi a regretté de n’avoir pas eu la « reconnaissance » du PSG, après son titre de champion du monde 2022 au Qatar acquis aux dépens de la France.

« Le fait est que j’ai été le seul joueur, parmi les 25 autres (champions du monde argentins) qui n’a pas eu de reconnaissance », relève-t-il. « Mais ça ne fait rien ».

« Après, c’était compréhensible, j’étais dans le lieu où […] “à cause de nous” ils n’avaient pas été une nouvelle fois champions du monde », médite le septuple Ballon d’or.

Au jour le jour

Le capitaine de l’Albiceleste a tout de même souligné qu’il s’entendait « très bien avec Kylian (Mbappé), comme avec tous les autres » joueurs.

Messi, 36 ans, qui se félicite régulièrement de sa venue et de son accueil en Floride, a déjà dit à plusieurs reprises avoir été malheureux de son passage par Paris, lui qui en 2021 ne voulait pas quitter Barcelone, le club de ses débuts.

Un choix de carrière qui a, selon lui, affecté sa vie de famille.

Neymar, son ex-coéquipier brésilien au PSG, désormais à Al-Hilal (Arabie saoudite), et qui a parfois enduré, comme Messi, les huées du Parc des Princes, a récemment affirmé que Messi, comme lui même, avait « vécu l’enfer » à Paris.

Évoquant par ailleurs son avenir de joueur, et une éventuelle participation au Mondial-2026 aux États-Unis, Canada et Mexique, alors qu’il aura 39 ans, Messi a redit son incertitude, et se concentre sur la Copa America en juin-juillet 2024 aux États-Unis.

« Je ne sais pas si j’y arriverai (au Mondial), je l’ai déjà dit. Je n’y pense pas encore parce que c’est loin, je pense à la Copa America », a déclaré l’international aux 176 sélections, encore décisif contre l’Équateur début septembre (1-0, but sur coup franc).

« Après la Copa América, on verra, cela dépend de comment je me sens […]. Je verrai au jour le jour. Il reste encore trois ans ».