Avant le match Iran-Arabie saoudite

Cristiano Ronaldo déchaîne les passions à Téhéran

(Téhéran) « Welcome Ronaldo ! » : les Iraniens ont accueilli lundi avec ferveur la vedette portugaise de l’équipe saoudienne d’Al Nassr qui doit affronter Persepolis à Téhéran, un match rendu possible par le rapprochement diplomatique entre l’Iran et l’Arabie saoudite.