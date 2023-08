(Miami) Pour la première fois depuis l’arrivée de Lionel Messi cet été, l’Inter Miami a concédé le match nul mercredi face à Nashville (0-0) dans le championnat nord-américain (MLS) alors que la star argentine est restée muette.

Agence France-Presse

Miami restait, grâce en grande partie au septuple Ballon d’Or, sur neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, et était même parvenu à gagner son premier match de MLS depuis mai quelques jours plus tôt contre New York.

Lionel Messi, arrivé le 15 juillet dernier après deux saisons au PSG, avait jusqu’ici inscrit 11 buts en neuf rencontres.

Les Floridiens ont par ailleurs remporté le premier titre de leur jeune histoire, la nouvelle Leagues Cup, au bout d’un parcours sans faute. Et ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe des États-Unis qui se disputera contre Houston fin septembre.

Avec ce match nul, l’Inter Miami se trouve désormais à 10 points de la 9e place, qualificative pour les séries éliminatoires de MLS, et détenue par Chicago.