(Toronto) John Herdman a passé plus de 10 ans à diriger les destinées du Canada sur la scène internationale. Il devra maintenant relever ce qui sera possiblement le plus gros défi de sa carrière : redonner son lustre au Toronto FC, de la Major League Soccer.

La Presse Canadienne

Herdman a démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Canada pour accepter le poste d’entraîneur-chef du TFC, en remplacement de l’entraîneur intérimaire Terry Dunfield. Il entrera en poste le 1er octobre.

Soccer Canada a indiqué que sa recherche pour un nouveau sélectionneur allait commencer immédiatement.

C’est Mauro Biello qui assurera l’intérim en remplacement de Herdman. Biello est entraîneur adjoint avec l’équipe nationale masculine depuis mars 2018. Il avait auparavant été l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal de 2015 à 2017.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Mauro Biello

La décision de Herdman de quitter l’équipe nationale masculine survient environ un an après qu’elle eut obtenu sa première qualification en 36 ans pour la phase finale de la Coupe du monde et trois ans avant que le Canada ne soit l’un des trois pays hôtes de la compétition.

J’ai bien hâte de me joindre au Toronto FC. C’est le bon moment pour moi de relever un nouveau défi professionnel et la structure de club est le genre d’environnement dans lequel je souhaite évoluer. John Herdman, dans un communiqué

« De pouvoir échanger et collaborer avec le personnel et les joueurs de façon quotidienne offrent de nouvelles perspectives de développement, sur le terrain comme à l’extérieur », a-t-il ajouté

L’Anglais de 48 ans hérite d’un club qui a connu de grands ennuis cette saison et qui occupe le dernier rang dans l’Association Est, avec une fiche de 3-13-10. L’équipe n’a pas gagné à ses 13 dernières sorties (0-10-3) et est loin de ses performances de 2017, alors qu’elle avait remporté le Bouclier des Partisans et le Championnat canadien.

L’équipe ne compte qu’une victoire à ses 19 derniers matchs (1-14-4), toutes compétitions confondues. Ses coûteuses vedettes italiennes Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi ont offert des performances largement en deçà des attentes et se sont attirées de vives critiques. Bernardeschi a même déclaré plus tôt cette saison être très insatisfait du style de jeu préconisé par le club.

« Il y a du travail à faire et nous reconnaissons que cela prendra un certain temps, a dit Herdman. Nous comprenons ce qu’on doit faire pour faire une différence et je m’engage à ramener ce club et la ville là où ils doivent être. »

PHOTO NATACHA PISARENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Herdman

Le TFC espère trouver une certaine stabilité avec Herdman, qui s’amène à Toronto après 13 années couronnées de succès à la tête du Canada. Il est notamment devenu le premier sélectionneur à mener les équipes féminine et masculine d’un même pays à la Coupe du monde.

Il a pris la barre de l’équipe féminine en 2011. Sous sa gouverne, l’équipe a maintenu une fiche de 62-32-14 entre 2011 et 2018, menant l’équipe au bronze olympique en 2012 et 2016.

Herdman est passé à l’équipe masculine en 2018 et a été un élément clé dans la relance du programme.

Le Canada s’est qualifié pour le Mondial pour la deuxième fois de son histoire et la première depuis 1986, terminant au premier rang du classement au troisième tour des qualifications de la CONCACAF. L’équipe n’a toutefois pas été en mesure de signer une première victoire en phase de groupes du Mondial 2022.

Quand Herdman est passé du côté masculin, le Canada occupait le 95e rang mondial. Sous sa gouverne, l’équipe a atteint le 33e échelon en février 2022. Elle occupe présentement le 43e rang.

« Je suis très reconnaissant des nombreuses opportunités de représenter le Canada ces 12 dernières années, pour les moments partagés avec les joueurs, le personnel et les partisans », a souligné Herdman.

« L’objectif a toujours été de laisser le sport en meilleure position et j’ai confiance d’avoir réussi cela pour le Canada. »