PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE U.S. SOCCER

Twila Kilgore dirigera l’équipe américaine féminine de soccer à la suite de la démission de l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski.

Anne M. Peterson Associated Press

U.S. Soccer a confirmé la démission d’Andonovski jeudi. Kilgore, la première Américaine à recevoir la licence pro au plus haut niveau de U.S. Soccer, était l’adjointe d’Andonovski. Elle dirigera l’équipe pendant les recherches pour une solution permanente.

La démission d’Andonovski survient moins de deux semaines après l’élimination la plus hâtive de l’histoire des États-Unis à la Coupe du monde féminine de soccer.

« Bien que nous soyons tous déçus du résultat à la Coupe du monde, je suis incroyablement fier du progrès accompli par l’équipe, l’appui démontré par les joueuses les unes envers les autres et l’inspiration fournie aux joueuses à travers le monde. Je serai toujours reconnaissant envers U.S. Soccer pour m’avoir donné la chance de diriger cette équipe remarquable », a dit Andonovski dans un communiqué.

Kilgore devrait donc être responsable de la sélection américaine lors des matchs amicaux contre l’Afrique du Sud le 21 septembre à Cincinnati et le 24 septembre à Chicago.

Les États-Unis, quatre fois vainqueurs à la Coupe du monde féminine, ont connu des ennuis lors du tournoi cette fois-ci. Après une victoire face au Vietnam, les Américaines ont fait match nul contre les Pays-Bas et le Portugal — se qualifiant tout juste pour la phase éliminatoire.

Les Américaines ont bien joué en ronde des 16 contre la Suède, mais ont perdu en tirs de barrage après un nul de 0-0. Les États-Unis ont inscrit seulement quatre buts durant le tournoi. Les Américaines n’avaient jamais obtenu pire qu’une troisième place comme résultat à la Coupe du monde féminine.

Andonovski a été nommé entraîneur de l’équipe américaine en octobre 2019. Jill Ellis avait précédemment guidé l’équipe lors de ses conquêtes au Mondial féminin en 2015 au Canada et en 2019 en France.