Quand le duel du CF Montréal s’est entamé, il y a eu quelques rires jaunes dans le stade Saputo. Trois énormes flèches ont été brandies derrière le but du Charlotte FC pour souligner les déboires offensifs du club.

Blanchis à ses quatre dernières sorties, les Montréalais traversaient une bien vilaine séquence jusqu’à ce que le nouveau venu Mahala Opoku conjure le mauvais sort. Avec le grand sourire il s’est dirigé vers le drapeau de coup de pied de coin s’est mis à célébrer avec les partisans son premier avec le club et qui surtout enlevait un énorme fardeau.

Le premier but de l’Impact en 451 minutes a donné les ailes nécessaires et le club a le reste a été une formalité. Le Bleu-blanc-noir s’est imposé 2-0 samedi soir devant ses partisans et prendra une pause de ses activités en MLS sur une note plus positive puisque le prochain mois sera consacré à la Coupe des Ligues.

Cette saison le CFM a une fiche parfaite de 9-0-0 quand il marque en premier. Qui plus est, incluant le Championnat canadien son dossier est de 12-0-0.

De précieux retours

Samuel Piette a obtenu son premier départ de la saison à domicile. Un premier à titre de capitaine.

Alors que le Repentignois faisait son entrée sur la pelouse, il a pris un bon moment pour saluer la foule. Il s’est ensuite tâché de réaliser une excellente performance aux côtés de son compatriote Mathieu Choinière, lui aussi de retour. Choinière est de retour dans l’effectif juste à temps pour le match des étoiles auquel il prendra part mercredi.