(Paris) Le Paris Saint-Germain a annoncé mercredi la nomination jusqu’en 2025 de Luis Enrique, ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole, en remplacement de Christophe Galtier, dont le départ avait été officialisé plus tôt.

Agence France-Presse

« C’est un nouveau cycle, une nouvelle façon de jouer, un des meilleures coaches au monde, pas pour ce qu’il a gagné, mais pour son style de foot, offensif », a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi aux côtés du technicien de 53 ans lors d’une conférence de presse tenue au nouveau centre d’entraînement à Poissy (Yvelines).

Luis Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l’arrivée du fonds qatarien QSI (Qatar Sports Investments) à la tête du club, en 2011.

« Je peux vous garantir qu’on travaillera en tant qu’équipe », a promis le nouvel entraîneur, désireux de « chercher des titres », « l’objectif commun » avec les joueurs.

« Lucho », réputé pour son fort caractère, était sur le marché depuis décembre et son limogeage par la Fédération espagnole dans la foulée de l’élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre le Maroc.

Il prend la suite de Galtier, critiqué pour le jeu ennuyeux, sans envie ni création de ses joueurs, dont le palmarès affiche un Trophée des champions et un titre de champion de France, gagné avec un point d’avance sur Lens.

Avec l’Espagnol, le club parisien a réussi à sortir par le haut d’un exercice mouvementé et très décevant, dénichant un grand nom du football international à la carrière prestigieuse.

L’ancien milieu international, passé par les bancs de l’AS Rome (2011-2012), du Celta Vigo (2013-2014) et du FC Barcelone (2014-2017), a pour mission d’offrir enfin au PSG une première Ligue des champions, le rêve des propriétaires qatariens.

Luis Enrique a déjà gagné la prestigieuse Coupe d’Europe, avec le Barça en 2015, année où il a également remporté le championnat et la Coupe d’Espagne. Il dirigeait également la formation blaugrana le soir de la fameuse « remontada », le 6-1 infligé au PSG en 1/8 de finale retour de C1 (après une défaite de 4-0 à l’aller) en 2017.

À Paris, il retrouvera un des artisans majeurs de ces succès, le Brésilien Neymar qu’il avait sous ses ordres en Catalogne, à condition que le N.10 poursuive son aventure sous le maillot rouge et bleu.

Avec ses fermes convictions et son verbe haut, Luis Enrique a été recruté pour sa capacité à inculquer une philosophie offensive à ses formations, avec beaucoup de possession, ce qui a particulièrement manqué au PSG ces dernières saisons.

La gestion du cas Kylian Mbappé constituera son premier gros chantier alors que l’avenir flou de la vedette parisienne, désireuse de quitter le club libre au terme de son contrat en 2024, risque d’être le feuilleton de l’été.

Départ de Galtier

Le Paris Saint-Germain a officialisé plus tôt mercredi la fin de contrat de l’entraîneur Christophe Galtier, un an avant son terme, dans un communiqué où il loue le « professionnalisme » du technicien de 56 ans arrivé à l’été 2022.

PHOTO FRANCK FIFE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Christophe Galtier

« Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première », a annoncé le club rouge et noir, en tenant à souligner « son professionnalisme et son engagement ».

Les deux parties avaient finalisé l’accord scellant leur divorce dans la matinée, selon une source proche des négociations.

L’ancien technicien de Saint-Étienne, Lille et Nice part de la capitale après seulement une saison, le titre en Ligue 1 n’ayant pas suffi à masquer les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions.

Niveau de jeu décevant, parcours tronqué en C1 et long divorce, sur fond d’ennuis judiciaires : l’expérience Galtier au PSG se termine sur un constat d’échec, malgré la conquête d’un onzième titre de champion de France pour le club, d’un second pour le technicien après celui avec Lille devant justement le PSG, en 2021.

Pour la première fois depuis le début de l’ère QSI (Qatar Sports Investments) en 2011, un technicien ne sera resté qu’une saison sur le banc parisien. Galtier n’effectuera pas sa deuxième année de contrat, la greffe tentée à l’été 2022 – un entraîneur estampillé Ligue 1 et censé imposer plus de discipline – n’ayant pas pris.

Débuts réussis

La fin d’exercice a été particulièrement difficile avec les accusations de racisme et d’islamophobie venus de Nice, son précédent club, qu’il nie ardemment, mais qui lui ont valu une garde à vue, fin juin, avant un procès pour harcèlement moral et discrimination en décembre.

Mais déjà, sportivement, « Galette » avait perdu la main. Après une première partie de saison réussie, et des débuts tonitruants (21 buts marqués pour ses quatre premiers matchs), son bilan s’est totalement effondré, avec dix défaites en 2023.

Éliminé dès les 1/8 de finale de Coupe de France et de Ligue des champions, le PSG de Galtier a même un peu tremblé pour son titre de champion de France, quand Lens est revenu à trois points, après avoir compté une confortable avance sur ses poursuivants.

Finalement, c’est avec une petite longueur d’avance sur Lens que le PSG a obtenu son onzième sacre national, un record.

Les dirigeants ont tranché et mis fin à l’aventure du Provençal de 56 ans, choisi par le conseiller football Luis Campos, avec qui il avait formé un duo redoutablement efficace à Lille.

Même si Galtier n’avait que peu d’expérience en C1, une seule phase de poules disputée avec le Losc, en ne prenant qu’un point sur 18, il était censé incarner avec Campos un nouveau projet, loin des paillettes, avec la discipline comme maître-mot.

Son parcours s’achève dans la confusion, même si lui-même estimait « mériter » une deuxième saison. Sa défense a encaissé trop de buts, son milieu de terrain n’a plus filtré grand-chose, et la « MNM » (Messi, Neymar, Mbappé) n’a pas produit les étincelles attendues.