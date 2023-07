Même si le club reste sur une défaite subie samedi, le CF Montréal peut se réjouir : Samuel Piette devrait bientôt revenir dans l’alignement, après trois mois d’absence. « C’est énorme », pense le défenseur Joel Waterman.

« J’espère qu’il sera de retour sur le banc ce week-end. Évidemment, ce n’est pas ma décision, mais il reviendra bientôt », a commenté le joueur canadien de 27 ans, mardi.

Samuel Piette, qui joue au milieu de terrain, s’est entraîné avec ses coéquipiers en matinée, au Centre Nutrilait, sous une chaleur accablante.

« C’est un gars qui est ici depuis longtemps et qui connaît le système, a poursuivi Waterman. Il a une présence aussi. Il fait le sale boulot pour nous et s’assure que nous restions tous regroupés. »

Une séquence charnière

Les hommes d’Hernán Losada amorcent cette fin de semaine une séquence de trois matchs en huit jours. Samedi, le club recevra l’Atlanta United au stade Saputo, avant de visiter le Fire de Chicago le 12 juillet. L’équipe reviendra ensuite à la maison pour affronter le Charlotte FC le 15 juillet. Les trois adversaires évoluent dans l’Association de l’Est.

Au classement, le CF Montréal accuse six points de retard sur Atlanta. Le club montréalais devance Charlotte et Chicago, par deux et trois points respectivement.

Après ces trois rencontres, la MLS sera sur pause pour un mois afin de laisser place à la Leagues Cup, un tournoi qui oppose les 47 équipes de la MLS et du championnat du Mexique.

« Nous devons être certains de prendre des points d’ici la Leagues Cup. Nous voulons les neuf points », a affirmé Joel Waterman.

Peu de stabilité à droite

Depuis le match contre Nashville du 21 juin, Joel Waterman a évolué avec trois coéquipiers différents à droite. Zachary Brault-Guillard, Ariel Lassiter et Sean Rea ont tour à tour été titularisés comme pistons droits. Est-il compliqué de s’adapter à ces changements ?

« Je ne dirais pas que c’est difficile, insiste Waterman. Les gars ont des forces et des faiblesses différentes les uns des autres. Il faut jouer en conséquence. Le plus important c’est de travailler ensemble pour que rien ne passe du côté droit. »

Mathieu Choinière, parfois utilisé à droite pour dépanner, s’est blessé pendant le match du 21 juin. Il s’est entraîné en solitaire, mardi.

Brault-Guillard (Canada) et Aaron Herrera (Guatemala), qui évolue aussi à droite, ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup, la coupe continentale d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui bat son plein jusqu’au 16 juillet.

« Je suis toujours un fan »

Au moment où le Canada dispute la Gold Cup, tant au Canada qu’aux États-Unis, Joel Waterman demeure à Montréal. L’arrière n’a pas été choisi par John Herdman, le sélectionneur canadien. « J’ai été déçu. Je pensais que j’allais y être », a-t-il commenté.

« Mais c’était certainement une décision difficile à prendre avec tout le talent que nous avons dans ce pays. Donc je suis toujours un fan [de l’équipe nationale] », a-t-il ajouté.

Le Canada est présentement troisième de son groupe à la Gold Cup, après avoir fait match nul dans ses deux premières rencontres, contre la Guadeloupe et le Guatemala.