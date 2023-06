John Herdman ajoute Phil Neville et Richard Shaw à l'équipe d'entraîneurs

(Toronto) Phil Neville, un ancien international anglais, et Richard Shaw, un ancien défenseur de Crystal Palace, Coventry City et Millwall, se joindront au personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale masculine de soccer aux côtés de John Herdman.

La Presse Canadienne

Soccer Canada en a fait l’annonce dans un communiqué de presse, vendredi. Au passage, l’organisme a précisé que ces deux ajouts entrent en vigueur immédiatement.

Aussi, Neville et Shaw feront partie du personnel technique de l’équipe masculine du Canada en vue des Finales de la Ligue des Nations de la Concacaf à Las Vegas.

Après avoir connu une belle carrière comme joueur à Manchester United, marquée par la conquête de nombreux titres, Neville est passé au rôle d’entraîneur. Il a occupé un poste à Manchester United puis il a été entraîneur adjoint à Valence dans la Liga espagnole.

Shaw a connu une carrière triomphale comme joueur, principalement avec Crystal Palace et Coventry City, disputant plus de 650 matchs en Angleterre avant de devenir entraîneur.

Le Canada affrontera le Panama le 15 juin 2023 aux Finales de la Ligne des Nations de la Concacaf au stade Allegiant de Las Vegas.

Une victoire lui permettra de progresser vers un duel contre les gagnants de l’autre demi-finale opposant les États-Unis au Mexique, pour ainsi avoir l’occasion de remporter le premier trophée continental du pays depuis 2000.

« Phil et Richard nous apporteront des expériences gagnantes au plus haut niveau et ils ont travaillé avec des entraîneurs de haut niveau au sein de ligues de premier plan pendant leur carrière », a déclaré Herdman, par voie de communiqué.

« Ils vont travailler comme entraîneurs de position avec l’objectif de nous aider à gagner notre premier trophée en plus de deux décennies. »