Ryan Gauld (25) et Brian White (24) des Whitecaps célèbrent un but inscrit lors de la première demie.

Le sport a le pouvoir de faire vibrer. Il a cette faculté à élever, avec une action, un humain à titre de héros national et de créer des moments d’euphories générales. Toutefois mercredi soir, il a montré ce qui était aux antipodes : toute sa cruauté.

En première mi-temps le gardien du CF Montréal Jonathan Sirois a joué l’une des meilleures demies d’un gardien dans l’uniforme montréalais. Il a réalisé six arrêts, la plupart étant fort complexes, dont un du bout du pied après une déviation. Un petit caviar.

Si les équipes ont retraité aux vestiaires sur un score vierge, c’est grâce au portier.

Puis en deuxième mi-temps, sur un jeu anodin, tout s’est écroulé. Sirois s’est avancé dans sa surface pour dégager du pied un centre lointain, mais un joueur des Whitecaps de Vancouver s’est interposé entre le Québécois et le cuir. Ce même joueur, Brian White, a donc filé avec le ballon pendant que Sirois se relevait et a marqué le but le plus facile de sa carrière.

Le geôlier s’est ensuite laissé choir, s’est pris la tête et pouvait bien se demander si justice il y a dans le sport. Quoiqu’il a admis après la finale savoir que « le foot c’est un sport où la justice n’existe pas toujours ».

Néanmoins, c’était à quoi tenait l’Impact : à son brio. Une fois que le barrage a cédé, les locaux n’ont plus regardé derrière. Malgré une lueur d’espoir signée Sunusi Ibrahim en fin de match, les Montréalais ont baissé pavillon 2-1 en finale du Championnat canadien.

« C’est difficile à digérer un peu je dirais. Je suis très, très déçu. C’était une finale et une opportunité de gagner un trophée. Ce n’est pas une occasion qui se présente chaque année. Donc c’est sûr que j’ai été très investi émotionnellement », a laissé tomber le gardien de 21 ans après le duel.

Il s’agit de la première saison de Sirois avec Montréal et qui plus est, à titre de partant. Certains le voyaient même en équipe nationale pour les matchs disputés en juin, mais il n’a pas été sélectionné. C’est justement sous les yeux de l’instructeur de l’unifolié, John Herdman, qu’il a connu cette performance crève-cœur.

Cela dit, sa prestation a valu des éloges. Si Losada a tempéré un peu concernant le jeu de son gardien en disant qu’il aurait été l’un des hommes du match si le duel s’était rendu à la séance de tirs au but, l’entraîneur-chef des Whitecaps, lui, n’a pas hésité à encenser Sirois.

Jonathan a été le meilleur joueur sur le terrain ce soir. Et de loin. Il est la seule raison qu’ils ont été dans le match. […] Le vrai résultat aurait dû être 4-1. Vinni Sartini, entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver

Un constat qui semble assez juste.

Meilleure chance la prochaine fois

Selon Losada, le CFM est passé bien près d’aller à la séance de tirs au but. « Sans un arrêt exceptionnel, on avait la nulle », a-t-il expliqué.

Certes, Ariel Lassiter a raté une opportunité en fin de première mi-temps et Yohei Takaoka a réalisé deux parades clés en fin de rencontre, mais les Montréalais ne peuvent prétendre s’être fait voler quoi que ce soit. Demeure-t-il, c’est une performance « sans aucun regret » selon Losada.

« On a tout donné à la fin. Après, avec le résultat, c’est facile de parler. C’est comme ça au soccer. Pourquoi on a fait ci, pourquoi on n’a pas fait ça. On a commencé avec l’équipe qu’on a pensé la meilleure et on a fait les changements pour forcer quelque chose et on est resté dans le match jusqu’à la fin », a noté l’Argentin.

Ce que Losada a préféré retenir de cette rencontre, c’est « l’expérience incroyable » que les jeunes ont eue de participer à une finale. Sans contredit, oui, l’expérience, mais il ne faut pas rester accrocher à cet impair dit Sirois.

« C’est un gros match, je crois que tous les gars en étaient conscients, a-t-il mentionné. Par contre, collectivement, il faut vite tourner la page, on a aussi une saison à jouer et des matchs qui approchent rapidement. Alors je crois qu’on va devoir passer à la prochaine étape.

« Par contre, une chose qui est certaine, c’est que moi je vais vouloir prendre ma vengeance et retourner en finale, ça, c’est sûr. »

Dans l’éventualité où il peut offrir des performances de la sorte, ce ne sera que partie remise.