Lionel Messi ne veut plus de « pressions » dans sa carrière

(Barcelone) L’entraîneur de Barcelone Xavi a assuré jeudi que Lionel Messi était « enthousiaste » à l’idée d’un retour en Catalogne, mais que « les circonstances ne se sont pas présentées » et qu’il ne voulait plus « ce type de pressions » lors de sa carrière.

Agence France-Presse

« Nous avons beaucoup parlé » tous les deux de son possible retour au Barça et « tout le monde était enthousiaste, d’abord lui, puis moi et ensuite le club, mais les circonstances ne se sont pas présentées », a déclaré Xavi dans une entrevue sur la plateforme Twitch.

« Souvent, nous ne nous mettons pas à la place de l’autre, nous manquons un peu d’empathie », a poursuivi l’entraîneur du FC Barcelone, en estimant qu’« être “Leo Messi” ne doit pas être facile ».

« Il n’est jamais tranquille, il doit avoir une conduite impeccable sur le terrain, il doit être le meilleur partout. Il n’a pas passé un bon moment ces deux dernières années et il ne veut plus ce genre de pressions », a-t-il ajouté.

Tiraillé entre des offres venues du Barça, son club de toujours, et du nouvel eldorado saoudien, le septuple Ballon d’Or a annoncé mercredi avoir finalement opté pour l’Inter Miami et le championnat nord-américain (MLS), où il va sans doute écrire les dernières pages de son immense carrière.

Ce choix, fruit de longues négociations menées notamment par son père Jorge, a déçu les fans du Barça, qui espéraient voir l’Argentin de 35 ans revenir au FC Barcelone, qu’il avait quitté en 2021 pour le PSG.

Jorge Messi avait assuré lundi que l’option d’un retour au Barça avait la préférence de son fils. Mais le club devait attendre que la Ligue espagnole valide son plan de viabilité économique avant de songer à son recrutement.

« Ça n’a pas été une situation facile pour lui, sans aucun doute », a assuré Xavi. « La décision dépendait beaucoup de ce que Leo voulait. Il était très enthousiaste, mais les circonstances n’ont pas aidé », a-t-il insisté.

Interrogé sur le moment où il a commencé à penser que Messi pourrait ne pas venir à Barcelone, l’entraîneur du Barça a assuré avoir « remarqué un changement » chez l’Argentin « ces derniers jours, ces dernières semaines ».

Messi « l’a très bien expliqué : il veut faire baisser le niveau de pression » lors de sa fin de carrière, qui « serait restée maximale s’il était revenu ici », a déclaré Xavi, appelant « respecter » le joueur, « le meilleur de l’histoire ».