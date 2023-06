(Paris) Lionel Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la campagne après deux années passées au club, a confirmé l’entraîneur-chef Christophe Galtier jeudi.

Associated Press

Galtier a ajouté avant la rencontre du PSG contre Clermont prévue samedi que ce sera le dernier match de Messi au Parc des Princes. Le contrat de Messi arrivera à échéance à la fin du mois de juin.

« J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du soccer, a déclaré Galtier. Ce sera son dernier match au Parc des Princes, et j’espère qu’il sera chaudement accueilli. »

Le PSG avait acquis Messi en août 2021 dans l’espoir d’enfin pouvoir remporter un titre de la Ligue des Champions de l’UEFA. L’équipe parisienne attend toujours.

Bien que le PSG ait remporté un 11e titre en Ligue 1 cette année, il a de nouveau été évincé du plus prestigieux tournoi des clubs européens en huitièmes de finale.

Le parcours de Messi en France s’est déroulé en dents de scie. Malgré ses excellentes statistiques, l’Argentin a été identifié par de nombreux partisans du PSG comme étant le bouc émissaire des échecs répétés du club parisien — ceux-ci l’ont d’ailleurs sifflé et hué au cours des dernières semaines.

Après avoir éprouvé des ennuis à adapter son jeu à celui de la Ligue 1 — le détenteur de sept Ballons d’or en carrière avait été limité à seulement six buts à ses 26 premiers matchs —, Messi a haussé son niveau de jeu d’un cran cette saison et a développé une excellente chimie avec le joueur étoile français Kylian Mbappé.

En 31 matchs domestiques, le vétéran âgé de 35 ans a enfilé 16 buts et récolté autant de mentions d’assistance. De plus, Messi a réussi 21 filets et ajouté 20 mentions d’aide à sa fiche avec le PSG, toutes compétitions confondues.

« Cette année, il a été un rouage important de l’équipe ; toujours disponible, toujours impliqué pendant les séances d’entraînement, a confié Galtier. Tous les commentaires, et toutes les critiques à son égard sont injustifiés. »

Malgré les bons mots de Galtier, le PSG n’a pas toujours été très satisfait du comportement de Messi.

Plus tôt cette saison, le club parisien a suspendu le champion de la Coupe du monde après qu’il eut effectué un voyage en Arabie saoudite sans le prévenir.

Messi a conclu une entente commerciale avec l’Arabie saoudite pour faire la promotion du tourisme dans ce pays du Moyen-Orient, et des rumeurs persistantes l’envoient là-bas à la fin de la campagne.

D’autres rumeurs avancent aussi qu’il effectuera un retour avec le FC Barcelone, où il a passé l’essentiel de sa carrière, ou encore avec un club de la MLS installé aux États-Unis.

Messi est arrivé au FC Barcelone à l’âge de 13 ans et il y a décroché 35 titres, toutes compétitions confondues. Il a contribué à quatre conquêtes de la Ligue des Champions de l’UEFA, 10 en Liga espagnole, sept en Copa del Rey et huit autres en Supercoupe d’Espagne.

Messi est aussi devenu le meilleur buteur de l’histoire du club catalan avec 672 filets en 778 matchs, et le meilleur buteur de la Liga espagnole avec 474 réussites en 520 rencontres.