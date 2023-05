(Londres) Le défenseur Phil Jones va quitter Manchester United après une carrière de 12 ans à Old Trafford émaillée de nombreuses blessures, a annoncé le club vendredi.

Agence France-Presse

Le joueur de 31 ans s’en ira au terme prévu de son contrat. Il était arrivé à ManU en provenance de Blackburn en 2011 et a joué 229 matchs, marquant six buts. Il a remporté avec le club un titre de champion d’Angleterre, une Coupe d’Angleterre et la Ligue Europa.

« Ce n’est pas le moment d’être triste. C’est le temps de se retourner, pour moi et ma famille et d’être heureux d’être parvenu à réaliser mon rêve à United », a indiqué sur Twitter le joueur qui doit encore décider s’il continuera à jouer ou mettra fin à sa carrière.

Jones n’a pas joué depuis plus d’un an et n’a participé qu’à 13 rencontres depuis la saison 2019-20. « J’aurais aimé jouer davantage et donner plus aux nombreuses équipes dont j’ai fait partie », a-t-il ajouté.

« Je dirai du fond de mon cœur que j’ai fait tout ce que je pouvais. J’ai déjà dit qu’il était difficile de parler à mes équipiers, car cela me blessait de ne pas les aider davantage », a ajouté Phil Jones.