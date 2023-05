PHOTO WILLIAM PURNELL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Montréal) Le nom du milieu de terrain Bryce Duke était sur toutes les lèvres à son arrivée avec le CF Montréal, mais l’attaquant Ariel Lassiter a trouvé une façon de s’insérer dans la conversation.

Simon Servant La Presse Canadienne

Lorsque le vice-président et chef de la direction sportive du Bleu-blanc-noir, Olivier Renard, a fait l’acquisition de Duke en provenance de l’Inter Miami CF, il savait que le jeune de 22 ans cadrait dans la philosophie de l’équipe. Il voyait en lui un joueur à développer, qui pouvait aider les Montréalais à gagner tout en ayant un potentiel de revente élevé.

Pour le moment, Duke lui donne raison.

Mais en regardant les récentes performances de Lassiter, aussi acquis dans l’échange qui a notamment envoyé le défenseur Kamal Miller en Floride, Renard a également pu constater qu’il avait réalisé un grand coup en mettant la main sur le vétéran de 28 ans.

Lassiter a offert plus de latitude en attaque comme en défensive et il a eu un rôle important à jouer lors de la récente séquence de cinq victoires du CF Montréal, dont deux en Championnat canadien.

« Ça fait du bien de voir que notre arrivée a eu un impact positif. L’équipe avait peut-être besoin d’une différente perspective des choses, d’un regard positif. À notre arrivée, l’équipe avait toutes les qualités pour avoir du succès. Maintenant, il suffit de placer toutes les pièces ensemble », a indiqué Lassiter.

Après avoir amassé quatre buts et cinq passes décisives en 30 matchs, dont 17 départs, avec l’Inter Miami CF en 2022, Lassiter semblait un peu perdu dans l’organigramme de la troupe floridienne. Avant la transaction, il n’avait disputé que 143 minutes en sept parties en 2023.

Alors que l’infirmerie du CF Montréal débordait de joueurs réguliers, l’entraîneur-chef Hernan Losada n’a pas hésité à faire confiance à Lassiter en attaque, notamment en raison de sa rapidité, sa touche pour des centres et le fait qu’il soit plus à l’aise avec son pied gauche.

Depuis, le Costaricain a prouvé toute sa valeur et il a déjà effectué trois départs en quatre matchs, pour un total de 287 minutes.

« Ariel et Bryce ont amené une bonne mentalité à l’équipe. Ils sont venus ici pour jouer, pour gagner et pour montrer qu’ils sont capables de joueurs plus de minutes que ce qu’ils ont eu à Miami », a dit Losada.

Lors des deux derniers matchs en MLS, deux victoires de 2-0, Losada a voulu exploiter toute la créativité de ses joueurs et il a utilisé Lassiter comme latéral gauche.

Plus habitué comme attaquant, Lassiter doit encore s’ajuster à cette position moins familière. Les excellents résultats jusqu’à présent – pour lui et pour l’équipe – montrent toutefois qu’il fait des pas dans la bonne direction.

« La chose la plus importante pour moi, c’est de jouer où l’entraîneur-chef voudra que je joue, a-t-il insisté. Évidemment, c’est un peu différent pour moi d’être latéral parce que tu dois aussi défendre. Mais d’amener cette facette du jeu en plus d’aider en attaque, c’est positif pour moi. Je vais faire tout ce qui est nécessaire pour aider l’équipe à avoir du succès. »

Et Lassiter s’est rapidement trouvé un allié à gauche. Le défenseur Joel Waterman, qui découvre lui aussi une nouvelle position de ce côté, a développé une belle cohésion avec son nouveau coéquipier.

« Ari a été fantastique et il a vraiment accepté ce rôle du côté gauche, même s’il a mentionné que ce n’était pas sa position préférée, a noté Waterman. Il attaque les défenseurs adverses à un contre un et il effectue de bons centres, mais il est également en bonne position pour nous aider en défensive. Je suis très satisfait du travail qu’il a accompli avec nous jusqu’à maintenant. »

Petit à petit, quelques joueurs blessés réintègrent la formation montréalaise, mais une chose est sûre, Lassiter n’a pour l’instant donné aucun argument à Losada de le retirer du 11 partant.