(Harrison) L’ex-entraîneur de l’Impact de Montréal, Frank Klopas, dirigera le Fire de Chicago pour le reste de la saison, a annoncé l’équipe de l’Illinois après avoir congédié son entraîneur-chef Ezra Hendrickson lundi matin.

Associated Press

Klopas, qui a dirigé l’Impact en MLS entre 2013 et 2015, avait été nommé entraîneur adjoint du Fire le 14 janvier 2020.

Le Fire a également annoncé avoir congédié l’entraîneur adjoint Junior Gonzalez. L’autre adjoint, C. J. Brown, et l’instructeur des gardiens, Zach Thornton, conserveront toutefois leur emploi respectif.

« Ç’a été une décision difficile à prendre, mais après une longue réflexion, nous estimions qu’il était préférable de procéder à certains changements afin d’atteindre notre objectif de participer aux éliminatoires et de remporter des titres », a déclaré le directeur sportif du Fire, Georg Heitz.

Hendrickson était devenu l’entraîneur-chef du Fire le 24 novembre 2021, après avoir œuvré à divers niveaux nationaux et internationaux pendant 13 ans. Pendant son séjour de deux saisons à la barre de l’équipe, le Fire a compilé une fiche de 12-18-14.

Un peu plus tôt lundi, Gerhard Struber a été congédié de son poste par les Red Bulls de New York et remplacé par Troy Lesesne.

Les Red Bulls ont précisé qu’il s’agissait d’une décision commune et ajouté que l’entraîneur adjoint Bernd Eibler avait aussi pris la décision de quitter l’équipe new-yorkaise.

Il s’agissait du premier congédiement d’un entraîneur-chef dans la MLS depuis le début de la saison, à la fin février.

Les Red Bulls, qui n’ont jamais gagné la Coupe MLS, occupent le 15e et dernier rang de l’Association Est avec une victoire, quatre défaites et six matchs nuls pour neuf points.

Struber avait été engagé en octobre 2020, après avoir dirigé pendant 11 mois Barnsley, un club de deuxième division anglaise. Il a présenté une fiche de 33-31-23, toutes compétitions confondues, en un peu plus de deux saisons à la barre des Red Bulls.

Lesesne, un Américain âgé de 39 ans, était devenu entraîneur adjoint chez les Red Bulls en janvier 2022.

Cinq formations de la MLS ont procédé à des changements d’entraîneurs pendant la saison 2022 : les Earthquakes de San Jose, le D. C. United, le Charlotte FC, le New York City FC et le Dynamo de Houston.

Le Crew de Columbus et le CF Montréal ont aussi remplacé leur entraîneur-chef pendant la saison morte.