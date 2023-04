Livre De l’Impact au CF Montréal

Une célébration de 30 ans d’histoire

« Au lendemain du “rebranding”, lorsqu’il y a eu une fracture entre l’Impact et ses partisans, entre le CF Montréal et l’Impact, voire entre l’organisation et son histoire, je me suis dit que l’histoire du club n’avait pas été racontée, par choix du club de regarder vers l’horizon. La réponse des partisans a été : Oui, mais l’Impact ? Son histoire ? »