« Au lendemain du “rebranding”, lorsqu’il y a eu une fracture entre l’Impact et ses partisans, entre le CF Montréal et l’Impact, voire entre l’organisation et son histoire, je me suis dit que l’histoire du club n’avait pas été racontée, par choix du club de regarder vers l’horizon. La réponse des partisans a été : Oui, mais l’Impact ? Son histoire ? »

C’est ainsi qu’est s’est mis en branle le projet de Vincent Destouches, analyste de matchs de la MLS sur Apple TV et ancien analyste des rencontres de l’Impact sur les ondes de TVA Sports, deux ans avant le 30e anniversaire du club.

Le livre qui est sur les tablettes depuis mercredi est le premier ouvrage portant sur le CF Montréal ou l’Impact. Pour l’occasion, l’auteur a sélectionné 30 moments marquants qui ont forgé et ponctué le passé du club montréalais.

Je voulais écrire une belle histoire à propos du CF Montréal. Je ne peux pas dire que c’est l’histoire du CF Montréal, car ça reste subjectif au niveau des choix [des moments] et des gens à qui j’ai parlé. Vincent Destouches

Reste que l’éventail est large. De la conception du club en décembre 1992 jusqu’à la saison des records de 2022, en passant par les titres de 1994, 2004 et 2009, les moments clés sont judicieusement picorés.

Mais tous les chapitres ne concernent pas des évènements glorieux. Le récit revient également sur des instants moins roses comme le « traumatisme Santos Laguna » et le match S.O.S alors que le club était sous la tutelle de la ligue en 2001.

Ces moments clés sont revisités par ceux qui les ont vécus. De Mauro Biello à Didier Drogba, de Marc Dos Santos à Jesse Marsch, de Patrice Bernier à Igniacio Piatti, de Nick De Santis à Cameron Porter et de Richard Legendre à Kevin Gilmore, ils sont plus de 40 à confier leurs souvenirs dans cet ouvrage.

« Je suis analyste dans la vie, mais j’ai changé de chapeau pour la rédaction du récit, a expliqué Destouches lors d’un entretien d’une cinquantaine de minutes avec La Presse. Je me suis mis à l’écoute et je me suis rendu disponible comme scribe de cette histoire pour combler un manque.

« Déjà, il n’y a pas de livre sur le sujet. Ensuite, je voulais combler le manque de l’époque où est né ce projet. Puisque l’histoire n’était pas racontée à ce moment. Alors plus je m’y plongeais, plus je réalisais que cette histoire ne devait pas être oubliée. Elle devait être racontée. »

C’est ici que l’aspect célébration est mis de l’avant. Dans la façon de retracer les moments et dans la sélection de ceux-ci. Destouches dit ne pas pouvoir « se justifier de consacrer un chapitre complet à Harry Novillo ou Jimmy Briand ». « Est-ce l’un des 30 piliers de l’histoire du club ? Je crois plutôt que ça fait partie d’une plus grande histoire », précise-t-il.

Même chose pour Drogba. « Sans évacuer le négatif », il est surtout question des six premiers mois de l’ancienne gloire de Chelsea à Montréal et de l’impact de son passage.

Le chapitre David Testo, « une fierté »

D’emblée, l’auteur a établi une liste où figuraient de nombreux moments décisifs de l’histoire du Bleu-blanc-noir. L’un des passages obligatoires : l’histoire de David Testo.

« C’est ma rencontre marquante, admet Destouches au sujet du premier joueur ouvertement homosexuel en Amérique du Nord. C’est un chapitre que j’ai poursuivi. Je voulais aussi de la substance dans le livre et cette histoire méritait d’être racontée. […] Ça fait 12 ans qu’il n’est plus professionnel et personne ne “sort du placard” depuis. Et même s’il se demande pourquoi c’est encore à lui d’être la voix de cette cause, il a été généreux. »

Des chapitres indépendants et revisités

Si on croit que tout a été dit à propos de certains chapitres, comme celui du changement de nom du club, on peut être étonné par des témoignages revisités.

L’un d’entre eux concerne « l’affaire Brian Ching ». Destouches n’avait pas inclus ce moment dans sa liste préliminaire et pourtant, il a été complètement renversé par « l’honnêteté brutale de Ching ». Premier joueur choisi lors du repêchage d’expansion par l’Impact, l’ancien capitaine du Dynamo de Houston affirme qu’il a dit à l’entraîneur montréalais de l’époque, Jesse Marsch, « d’aller se faire foutre » et qu’il ne voulait « plus jamais lui parler ».

Finalement, après quelques semaines, les deux hommes disent avoir beaucoup appris de la situation. Si bien que Marsch, qui a piloté le Leeds United en Premier League et le RB Leipzig en Bundesliga, conclut en disant en avoir « plus appris à Montréal que durant tout le reste de [s]a carrière ».

Nacho Piatti et les jurons

« Mais putain, je suis énervé, je suis énervé ! », lance Nacho Piatti, en français, à Destouches lors d’un souper. À quoi fait-il allusion ?

La veille de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF de 2015, bien installé dans sa chambre d’hôtel au Mexique, l’Argentin regardait la télévision. Les panélistes ne donnaient pas cher de la peau de l’Impact, ils prédisaient une victoire de 5-0 de Club América. L’ancien numéro 10 a été irrité à un point tel qu’il n’a pas dormi de la nuit.

Et c’est ce qu’a voulu l’auteur. « Les acteurs disent ce que ça voulait dire pour eux à ce moment-là », estime-t-il. C’est ce qui a marqué le récit, les acteurs donnent la couleur au livre et nous guident dans leurs souvenirs des 30 moments marquants de l’Impact.