Joel Waterman (16) et Aaron Herrera (22) lors du match contre D. C. United, au Stade Saputo.

(Montréal) Après tous ses déboires en MLS depuis le début de la saison, le CF Montréal aurait bien besoin d’un résultat convaincant en Championnat canadien, mais rien ne semble indiquer une balade dans le parc.

Simon Servant La Presse Canadienne

Quelques jours après s’être incliné 1-0 contre D. C. United à son premier match de la campagne au stade Saputo, encaissant du même coup un sixième jeu blanc en sept parties, le Bleu-blanc-noir retrouvera rapidement ses partisans en accueillant le Vaughan Azzurri, mardi soir, lors de la première ronde du Championnat canadien.

À première vue, ce duel opposant une équipe professionnelle de la MLS à un club semi-professionnel ontarien pourrait sembler inégal, mais au rythme où vont les choses pour le CF Montréal (1-6-0) en 2023, tous les adversaires ont le potentiel de lui donner du fil à retordre.

Et le Vaughan Azzurri n’est tout de même pas le dernier venu. La formation torontoise a remporté le titre de la League1 Ontario en 2022, ne subissant aucune défaite en 23 matchs en incluant les éliminatoires (20-0-3).

Elle arrive à Montréal comme négligée, mais n’allez pas croire qu’elle ne sera pas prise au sérieux.

« Nous prenons le match de mardi au même titre que tous les autres depuis le début de la saison. C’est une occasion d’accomplir quelque chose de positif cette année. Ce sont les champions en Ontario et il faut les respecter même si l’entraîneur et quelques joueurs de l’an dernier sont partis », a dit l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, lundi, à la suite d’un entraînement d’une quarantaine de minutes au Centre Nutrilait.

« Nous allons présenter un onze compétitif parce que nous avons besoin d’un bon match pour la confiance », a-t-il ajouté.

L’inverse est aussi vrai. Même si, en théorie, les Montréalais devraient être capables d’en faire suffisamment pour l’emporter mardi soir, ils s’attendent à une opposition très relevée.

Dans le camp du Vaughan Azzurri, c’est une occasion rêvée pour les joueurs de montrer qu’ils sont capables de tenir leur bout contre des professionnels et qu’ils ont l’étoffe pour possiblement faire le saut dans la Première Ligue canadienne de soccer ou encore la MLS.

Les anciens du CF Montréal Alistair Johnston, qui joue maintenant en Écosse, et Kamal Miller, qui a été échangé à l’Inter Miami CF la semaine dernière, ont d’ailleurs déjà porté les couleurs du Vaughan Azzurri.

« C’est une grande opportunité pour leurs joueurs de montrer leur qualité. Quand j’étais plus jeune et que je jouais en Ontario, nous affrontions souvent Vaughan et ça a toujours été une équipe qui nous donnait des problèmes. Beaucoup de leurs joueurs sont de nationalité italienne, ils ont donc un profil de jeu européen. Ce sera à nous de montrer que nous sommes une équipe de la MLS et que notre niveau de jeu est plus élevé », a mentionné le milieu de terrain Ilias Iliadis.

Le défi pour le CF Montréal sera de trouver une façon de se sortir de son pire début de saison depuis 2014. Il occupe le 15e et dernier rang de l’Association Est pour les points (3) et les buts marqués (3) ainsi que le 29e et dernier échelon de la MLS pour les buts alloués (17) et le différentiel (moins-14).

Contre D. C. United, samedi, les hommes de Losada ont commis une erreur coûteuse dès les premières secondes de la deuxième demie et ils n’ont pas été menaçants par la suite dans l’espoir de terminer la rencontre avec un point.

Que ce soit en raison des blessés, du manque de confiance, de créativité ou d’ajustements tactiques, la troupe montréalaise n’a pas marqué à ses 270 dernières minutes. Le simple fait de faire bouger les cordages face au Vaughan Azzurri serait probablement une petite victoire en soi.

« Souvent, nous donnons des occasions aux autres équipes et ce n’est pas parce qu’elles sont meilleures que nous. Je n’ai pas eu l’impression que D. C. était meilleur que nous. Ils sont arrivés ici pour venir chercher un point à l’étranger, a observé Losada. Ce qui nous met en difficulté après sept matchs, c’est que nous changeons constamment la formation partante et les blessés sont difficiles à remplacer. La seule façon de se sortir de ça, c’est de travailler, de parler avec les pieds et non la bouche et de rester ensemble. »

À moins d’autres blessures, Losada devrait recevoir quelques bonnes nouvelles sous peu. D’abord, le grand défenseur George Campbell, qui s’entraîne avec ses coéquipiers depuis quelques semaines déjà, fera un retour dans la formation, mardi. L’attaquant Jojea Kwizera devrait être le prochain à revenir, selon l’entraîneur-chef, alors que le milieu de terrain Matko Miljevic reviendra au Québec vendredi, après être resté en Argentine pour guérir une blessure au genou.

Losada a ajouté que le milieu de terrain Lassi Lappalainen était aux prises avec une inflammation à un tendon et qu’il espérait que la blessure à la jambe droite de Romell Quioto n’allait pas importuner l’attaquant pendant plus de quatre semaines.