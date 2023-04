Victor Wanyama et ses coéquipiers disputeront leur premier match de la saison au stade Saputo en recevant le D. C. United, samedi soir.

PHOTO MARK STOCKWELL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Jouer loin de la maison ne sourit pas exactement au CF Montréal depuis le début de la saison. Avec cinq revers en autant de duels sur la route, le onze montréalais sera ravi de retrouver son domicile principal samedi soir.

Pour l’occasion, les troupiers d’Hernán Losada croiseront le fer avec les hommes de Wayne Rooney, le D. C. United.

Lors de son seul match à domicile cette saison, le CFM a soutiré les trois points de façon in extremis au Stade olympique. Un tour de force qu’il espérera répéter, car le début de saison n’est pas tout à fait réussi.

Après avoir été lessivé 9-0 au cumulatif lors de ses deux derniers matchs, le Bleu-blanc-noir possède le pire différentiel après six rencontres de l’histoire du circuit à -13. Pas exactement le genre de record dont on veut être le détenteur.

Pas de motivation supplémentaire

Même s’il se mesura à son ancienne formation, le pilote des Montréalais a assuré que ce match n’a rien de différent, hormis le fait qu’il se déroulera au stade Saputo.

L’Argentin sera servi puisque cinq des six prochains duels de l’Impact seront au stade Saputo. Après la partie contre le D. C. United, le CFM jouera à domicile mardi en championnat canadien puis samedi prochain contre les Red Bulls.

Une semaine comme les autres selon Losada puisque « toutes les semaines sont importantes ».

Un adversaire fragile

Eh bien, la chance de tourner la page est là pour le CFM. Son rival n’a que cinq points au compteur après sept rencontres et a perdu 10 de ses 13 derniers matchs sur la route, avec une seule victoire au passage.

Il devra cependant porter une attention particulière à l’ancien attaquant de Liverpool, Christian Benteke, qui a fait vibrer les cordages à trois reprises depuis le début de la campagne.

« C’est comme tout autre attaquant pour moi, a affirmé le gardien du CFM Jonathan Sirois. […] C’est simplement un autre joueur que je dois analyser. »

Avec un gain, le CFM dépasserait D. C. United au classement de l’Association Est et n’occuperait plus le dernier rang.

Neuf joueurs du CFM ont été déclarés indisponibles pour la rencontre, dont Romell Quioto, Lassi Lappalainen et Samuel Piette. Toutefois, le Bleu-blanc-noir pourra compter sur ses deux nouvelles recrues Ariel Lassiter et Bryce Duke qui sont éligibles.