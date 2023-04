Hernán Losada n’a pas été capable de cacher son enthousiasme. Les deux prises du CF Montréal sont un influx de « qualité » et de « compétition » à l’interne, ce qui a cruellement manqué au club dans les dernières semaines.

D’un point de vue strictement tactique, la transaction qui envoie Kamal Miller et une somme de 1,3 million en montant d’allocation général à l’Inter Miami en retour du milieu offensif Bryce Duke et de l’ailier Ariel Lassiter permet au Bleu-blanc-noir d’obtenir du renfort à deux postes névralgiques.

« On va être beaucoup plus compétitifs avec ces arrivées », a affirmé l’entraîneur-chef du CFM lors d’une mêlée de presse jeudi midi.

Les nouveaux venus seront éligibles pour la rencontre de samedi contre le D. C. United, mais leur présence lors de la rencontre n’a pas été confirmée par le pilote argentin.

Même s’il doit gagner sa place dans le onze partant, Duke arrive à un moment où l’offensive de l’Impact a besoin d’un catalyseur.

« Il est très bon dans les petits espaces. Il a cette créativité qu’il nous manque. Mais, il pourrait avoir le même problème que Sean Rea, si les autres autour de lui ne sont pas de niveau. Il ne peut pas faire tout seul comme un chevalier blanc » a prévenu Renard.

Alors il devrait être en compétition avec Rea et Matko Miljevic à titre de numéro 10 quand ce dernier sera de retour de blessure.

Le Bleu-blanc-noir a envoyé un montant considérable, en plus de Kamal Miller, pour obtenir les services de Duke. Renard voit toutefois la transaction d’un autre œil : « Si j’avais payé un Argentin, un Espagnol ou un Français pour 2 millions, personne n’aurait dit quoi que ce soit ».

Des postes à pourvoir

Lassiter a un profil est particulier. Le schéma tactique d’Hernán Losada n’emploie pas d’ailiers, ce qui est la position naturelle de Lassiter. Alors même s’il peut dépanner comme attaquant de pointe, le Costaricain pourrait être appelé à découvrir un nouveau rôle avec Montréal.

Lassiter, un gaucher, pourrait être utilisé par Losada comme piston à gauche. C’est une réflexion qu’a eue Losada en raison de la blessure à Lassi Lappalainen.

D’une autre part, questionné à savoir qui pourrait remplacer Miller en charnière centrale, Losada n’a exclu personne à long terme. Toutefois à court terme, oui.

« Róbert Thorkelsson et George Campbell ne sont pas encore à 100 % », a-t-il mentionné. Alors, Gabriele Corbo, qui a été titularisé au dernier match, devrait être le candidat de choix entretemps.

Un match aussi important que les autres

Le Bleu-blanc-noir a la chance de stopper la saignée dans les prochains jours alors que les trois prochains matchs du club seront disputés au stade Saputo. Mais ils ne seront pas plus importants que les autres duels a affirmé Losada, car « toutes les semaines sont importantes ».

Et même si c’est contre le club qu’il dirigeait auparavant, celui de la capitale américaine.

Ce n’est pas différent de l’habitude. La seule différence c’est qu’on joue au stade Saputo. Mais rien par rapport à mon ancien club. Hernán Losada, entraîneur-chef du CF Montréal

Qu’en est-il des deux dernières défaites du CFM ? Il a été étrillé 9-0 au cumul. Pourrait-il s’en servir pour rebondir ?

« Ça fait deux semaines qu’on subit des défaites… pas du tout amusantes si je peux le dire ainsi, a avoué le gardien Jonathan Sirois. Donc l’honneur de chaque joueur entre en compte. Lors des entraînements et des séances vidéo, on sent que les gars sont de plus en plus concentrés et intéressés. Ils ont envie de gagner. Je crois que le groupe a vraiment envie de changer les choses. »