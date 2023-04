Le défenseur central du CF Montréal Kamal Miller ainsi qu’une somme de 1,3 million en montant d’allocation générale (GAM) ont été envoyés à l’Inter Miami en retour du milieu de terrain Bryce Duke et de l’ailier Ari Lassiter.

Les deux formations conserveront un pourcentage d’une éventuelle revente de l’un des trois joueurs impliqués dans la transaction, ont annoncé les clubs mercredi après-midi.

Miller a connu un début de saison en dents de scie avec le Bleu-blanc-noir. Seul rescapé des joueurs de l’Impact ayant foulé le terrain pour le Canada à la Coupe du monde, le défenseur de 25 ans en était à sa troisième saison dans l’uniforme montréalais.

Nous remercions Kamal pour les années passées au CF Montréal. Il s’est bien développé avec nous et a fait de bonnes choses qui nous ont permis d’obtenir de bons résultats. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite de sa carrière. Olivier Renard, vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal

L’ancien d’Orlando City n’a jamais caché ses ambitions de jouer en Europe et avec les dossiers respectifs des deux équipes cette saison, Miami pourrait s’avérer une meilleure vitrine.

« Il suffira de continuer à bien jouer et de faire ce que j’ai fait l’année dernière et, avec un peu de chance, les choses tomberont en place », avait déclaré Miller lors du camp d’entraînement au sujet d’un potentiel transfert vers le Vieux Continent. « J’espère que non seulement moi, mais aussi beaucoup d’autres gars ici seront exposés et auront l’occasion de jouer au niveau supérieur. »

Alors si jamais son souhait est exaucé, le CF Montréal recevra une partie du montant du transfert.

De son côté, avec cet influx de GAM, Miami aura plus de flexibilité pour acquérir des joueurs internationaux. Le club de David Beckham est sempiternellement lié à Lionel Messi, mais il pourrait bien se rabattre sur un ancien coéquipier de l’Argentin au FC Barcelone, le milieu défensif Sergio Busquets, dans les prochains mois.

Du renfort en offensive

Le CF Montréal a cruellement besoin d’un électrochoc en offensive. Le onze montréalais n’a que 3 buts à sa fiche et est dernier dans le circuit Garber pour le nombre de buts attendus, soit 5,5 après 6 matchs. Il faut préciser qu’il n’a inscrit qu’un seul but à 11 contre 11 cette saison et c’est grâce à un pénalty.

Bref, la pièce centrale de l’acquisition pour le CFM, Bryce Duke, contribuera à replacer les choses dans ce domaine. Le natif de l’Arizona a disputé la plupart de la saison à titre de milieu défensif avec Miami afin de pourvoir certains manques, mais sa position naturelle est comme milieu offensif.

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Bryce Duke

Compte tenu du départ de Djordje Mihailovic dans l’entre-saison et de la blessure de Matko Miljevic, le CFM a mis tous ses espoirs sur Sean Rea – qui n’avait aucune minute en MLS au compteur avant la saison – et Mathieu Choinière, qui peut dépanner à tous les postes.

Olivier Renard a précisé dans le communiqué de presse avoir été « en contact avec Miami depuis un certain moment pour Bryce ». Il a noté apprécier l’« intelligence sur le terrain » et la « bonne technique » du joueur de 22 ans et 5 pi 7 po.

Duke a quatre titularisations et sept matchs sous la cravate cette saison et a amassé une passe décisive. Sa campagne 2022 a été la plus productive de sa carrière alors qu’il a inscrit un but et sept passes décisives en 28 rencontres.

Lassiter apporte une présence sur les ailes pour le CFM. Le Costaricain de 28 ans, qui peut aussi évoluer comme attaquant de pointe, vient également de conclure la saison la plus prolifique de sa carrière avec quatre buts et cinq passes décisives en 30 matchs.

« Ariel est un joueur polyvalent, gaucher, qui a une bonne vitesse et une capacité à marquer des buts », a analysé Renard au sujet du membre des Ticos.

Le jeu est ouvert en défense centrale

Le départ de Miller met fin à l’ère du trident en défense centrale qu’il a formé avec Rudy Camacho et Joel Waterman. Puisque le CFM ne veut pas déroger de sa formation à trois défenseurs centraux, il y a donc un poste à pourvoir.

C’est une occasion rêvée pour Gabriele Corbo, titularisé lors du match de samedi contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, puisque l’autre défenseur central en vue, George Campbell, est présentement aux prises avec une blessure à une cheville.

Il faut toutefois mentionner que Miller a occupé le poste à gauche dans la charnière centrale. Il est donc possible qu’Hernán Losada, entraîneur-chef du CFM, soit tenté d’envoyer l’Islandais Róbert Thorkelsson, un gaucher, dans la mêlée.

Une somme considérable La somme de 1,3 million est plutôt élevée considérant que le CF Montréal envoie le joueur le plus établi en MLS dans la transaction. Il faut toutefois préciser que le Bleu-blanc-noir a récolté un bon montant de GAM lors des derniers mois. Seulement pour 2023, le CFM a reçu 125 000 $ de GAM pour Kei Kamara, 250 000 $ pour Joaquin Torres et a possiblement transformé de l’argent reçu pour les transferts d’Ismaël Koné, Alistair Johnston et Mihailovic en GAM. En 2022, chaque club a reçu 1,625 million en GAM au début de la saison. Le montant pour 2023 est inconnu.