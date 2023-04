La défaite du CF Montréal de samedi dernier contre les Whitecaps de Vancouver a été le deuxième plus lourd revers de l’histoire du CFM.

Le CF Montréal voudra rapidement faire oublier son humiliant revers de 5-0 subi contre les Whitecaps de Vancouver et pour se faire il croisera le fer avec le Revolution de La Nouvelle-Angleterre samedi soir.

Il s’agira d’un dernier arrêt pour le CFM avant de retrouver le stade Saputo. Le voyagement a fait mal aux troupiers d’Hernán Losada. Ils tenteront non seulement d’obtenir un premier point sur la route à leur cinquième rencontre, mais également de faire vibrer les cordages pour une première fois à l’extérieur.

La défaite de samedi contre les Whitecaps a été le deuxième plus lourd revers de l’histoire du CFM. C’est également la première fois depuis la première saison en MLS de l’Impact que le Bleu-blanc-noir entame sa campagne avec quatre revers en cinq rencontres. Bref, un résultat devient impératif pour le moral.

Selon le très fiable rapport de disponibilité, sept joueurs du CFM seront tenus à l’écart, dont Samuel Piette, Lassi Lappalainen et George Campbell. Le défenseur central Rudy Camacho sera aussi absent puisqu’il doit purger sa suspension d’un match en raison d’un carton rouge qu’il s’est vu décerner tôt dans le duel contre Vancouver. On peut donc s’attendre à plusieurs changements en défensive.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Rudy Camacho a reçu un carton rouge lors du match contre les Whitecaps de Vancouver, samedi dernier.

Se dressant devant le CFM dans sa forteresse du nom du Gillette Stadium, le Revolution a signé quatre victoires en six rencontres cette saison et n’a subi qu’un revers. Le milieu de terrain offensif Carles Gil et l’attaquant Gustavo Bou voudront bien être de nouveau comme larrons en foire pour le club occupant le troisième rang de l’Association Est.

Toutefois le CFM a connu du succès contre le Revolution l’an dernier : les Montréalais ont remporté les deux parties par un score cumulatif de 5-0. Romell Quioto, qui devrait effectuer un retour samedi, a brillé contre le club des treize colonies. Depuis qu’il arbore le Bleu-blanc-noir, soit depuis 2020, il a inscrit quatre buts contre le Revolution. Seul le prolifique Valentín Castellanos a fait mieux dans cette période avec cinq réussites.