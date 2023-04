(Montréal) Après avoir subi l’une des pires défaites de son histoire, le CF Montréal aurait probablement souhaité se mesurer à un autre adversaire pour tenter de retrouver le chemin de la victoire.

Simon Servant La Presse Canadienne

Ce sont deux équipes au parcours opposé depuis le début de la saison qui croiseront le fer samedi soir, au Gillette Stadium. Bon dernier au classement de l’Association Est, le Bleu-blanc-noir affrontera le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (4-1-1), qui se retrouve au troisième échelon de l’Est.

Le CF Montréal (1-4-0) n’est pas au bout de ses peines à la suite d’un gênant revers de 5-0 face aux Whitecaps de Vancouver, samedi dernier. Il n’a toujours pas marqué en quatre parties à l’étranger cette saison et il se déplace en territoire hostile, où ses prochains adversaires sont en confiance.

En effet, le Revolution présente un dossier de 2-0-1 en trois matchs devant ses partisans cette saison. Il a inscrit cinq buts et il n’en a accordé qu’un seul.

Gagnants du Supporters’Shield en 2021 grâce à une récolte de 73 points, un record de la MLS, les « Revs » ont connu une saison difficile en 2022 et ils ont raté les séries pour une première fois depuis 2018.

L’entraîneur-chef de la formation montréalaise, Hernan Losada, n’est cependant pas surpris de les voir revenir à leurs bonnes habitudes en 2023.

« Presque tous leurs joueurs sont ensemble depuis deux, trois, quatre ans. Il y a aussi de jeunes joueurs qui commencent à avoir beaucoup de minutes et qui ont des profils intéressants. L’entraîneur-chef (Bruce Arena) est exceptionnel, il a de l’expérience et il a gagné plusieurs titres. J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est une équipe très solide et qu’il faut respecter », a-t-il observé.

Et le CF Montréal connaît bien deux de ces joueurs depuis 2019, soit l’attaquant Gustavo Bou et le milieu de terrain Carles Gil. Bou, en particulier, a souvent eu le rôle de bourreau comme en témoigne sa fiche de six buts et trois passes décisives en huit matchs en carrière face au Bleu-blanc-noir.

Si le Revolution a retrouvé sa forme des beaux jours, les Montréalais aimeraient également revivre les mêmes succès à l’étranger qu’en 2022. Ils ont déjà encaissé quatre revers sur les terrains adverses cette saison, soit le même total que l’an dernier, lorsqu’ils ont établi un record de la MLS pour le plus de victoires à l’étranger (11).

Les joueurs du CF Montréal continuent de s’accrocher au fait qu’ils avaient connu un début de campagne tout aussi difficile en 2022 avant de connaître une saison record pour l’équipe et de terminer au deuxième échelon de l’Est.

« Nous sommes toujours optimistes. L’an dernier, nous avions connu un mauvais début, mais nous avions ensuite connu la meilleure saison de l’histoire de l’équipe. Nous avons confiance que nous puissions répéter quelque chose de semblable, a soutenu le défenseur Joel Waterman. Il y a beaucoup de talent dans l’équipe. J’ai confiance en mes coéquipiers et au personnel d’entraîneurs. »

« Les comparaisons avec l’an dernier sont inévitables. L’important, c’est de garder notre calme et de continuer à travailler. La saison est très longue et lorsque nous enchaînerons les bons résultats, nous pourrons trouver un rythme un peu plus normal comme ç’a été le cas lors de la dernière saison », a ajouté l’attaquant Romell Quioto.

Le premier pas pour Losada et ses hommes sera d’avoir su retenir des leçons de leur cuisant revers contre les Whitecaps, notamment sur le plan défensif. D’ailleurs, l’entraîneur-chef ne voit pas le duel face au Revolution comme un test de caractère et une façon pour ses joueurs de prouver qu’ils sont capables d’oublier cette contre-performance.

« J’ai vu un test de caractère contre l’Union et nous avons eu de bons matchs contre Nashville et Austin. Je sais que nous sommes une équipe avec du caractère parce que je le vois chaque semaine à l’entraînement. Tous les matchs, tu as besoin d’avoir du caractère et d’avoir la bonne mentalité, pas seulement parce que c’est une partie difficile à l’étranger qui vient », a insisté Losada.

Le CF Montréal sera privé de son capitaine, Samuel Piette, qui est blessé pour six à huit semaines et qui s’ajoute à la longue liste de joueurs à l’infirmerie. Le milieu de terrain Lassi Lappalainen (jambe gauche) devrait également manquer à l’appel, tout comme le défenseur Rudy Camacho, qui purgera un match de suspension pour avoir écopé un carton rouge à Vancouver.