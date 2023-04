L’adage veut que dans les sports d’équipe, l’attaque alimente le spectacle et la défensive gagne des championnats. Si on se fie au début de saison du CF Montréal, les hommes de Hernan Losada sont loin de la coupe aux lèvres.

Simon Servant La Presse Canadienne

Le Bleu-blanc-noir était sur un nuage après avoir signé une spectaculaire victoire contre l’Union de Philadelphie lors de sa rentrée montréalaise, il y a près de trois semaines, mais il est rapidement revenu sur terre le week-end dernier, lorsqu’il a subi l’un des pires revers de son histoire : 5-0 aux mains des Whitecaps de Vancouver.

Lors de cette défaite, la défensive a plutôt mal paru, et ce, même avant que l’équipe doive se débrouiller avec un joueur en moins pendant plus d’une heure en raison du carton rouge écopé par Rudy Camacho.

« Notre défensive n’a pas été assez bonne et nous le savons. Même à 10 contre Vancouver, j’ai trouvé que nous avions accordé quelques buts faibles. Nous devons être meilleurs sur cette facette du jeu, a analysé Joel Waterman, jeudi, avant l’entraînement du CF Montréal au Centre Nutrilait. Nous devons avoir de meilleurs déploiements, mieux défendre les centres et mieux défendre notre surface de réparation. Nous devons continuer à améliorer ces points et nous assurer de devenir une équipe difficile à battre. »

Après la rencontre, Losada n’y est pas allé par quatre chemins pour expliquer les déboires de sa troupe depuis le début de la saison. À ses yeux, la défensive est le point faible pour le moment.

Pourtant, outre Alistair Johnston, transféré en Écosse pendant la saison morte, le CF Montréal compte une fois de plus sur un trio stable composé de Waterman, Camacho et Kamal Miller. Sans compter les vétérans Samuel Piette et Victor Wanyama, qui tiennent leur bout défensivement au milieu du terrain.

Waterman n’a pas hésité à accepter une partie du blâme et il n’a pas mal accueilli l’évaluation de son entraîneur-chef.

PHOTO ANNE-MARIE SORVIN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Joel Waterman (à droite) retient Ali Ahmed (à gauche)

« Je crois que Hernan a raison de dire que la défensive est le point faible en ce moment. Nous savons qui nous sommes, nous connaissons la hauteur de nos standards et avec la présence des vétérans à l’arrière, nous devrions mieux faire, a déclaré Waterman. Nous travaillons là-dessus à l’entraînement. Nous devons avoir cette mentalité d’aimer défendre et de garder le ballon hors de notre filet. »

Depuis le début de la saison, le CF Montréal (1-4-0) occupe le dernier rang de l’Association Est au chapitre des buts accordés (12) et du différentiel (-9).

Et l’attaque ?

L’attaque ne va guère mieux alors que la formation montréalaise n’a inscrit aucun but en quatre parties à l’étranger cette saison et elle n’a cadré que huit tirs, dont six contre l’Inter Miami CF, lors du match d’ouverture.

Waterman estime que le manque de resserrement en défensive et les buts alloués mettent encore plus de pression sur une attaque qui présente un visage différent en 2023. Surtout sur les terrains adverses.

« Nous devons nous assurer de ne pas accorder un but. Il faut donner toutes les possibilités à nos attaquants et à nos milieux de terrain de garder le ballon, de créer des occasions de marquer et de jouer dans le dernier tiers. Ça part de nous en défensive », a-t-il souligné.

« C’est toujours important pour la construction offensive que les attaquants obtiennent de bons ballons. Des ballons qui coupent les lignes et des bons centres pour créer plus d’occasions de marquer. Collectivement, ç’a été plus difficile sur ce plan depuis le début de la saison », a ajouté l’attaquant Romell Quioto, auteur de 15 buts en 2022 et de deux des trois buts des Montréalais en 2023.

Quioto n’a disputé aucune minute contre les Whitecaps parce qu’il venait de représenter le Honduras lors de la Ligue des Nations de la Concacaf. En son absence, les attaquants Mason Toye et Chinonso Offor ont éprouvé des difficultés à créer des choses avec le ballon.

Contre l’Union, Quioto a touché la cible sur un penalty, mais le CF Montréal a dû profiter d’un carton rouge décerné à Julian Carranza pour marquer ses deux autres buts de la saison, en fin de deuxième demie.

À son arrivée à la barre de l’équipe, Losada a hérité d’un groupe qui venait de perdre des joueurs créatifs comme Johnston, Djordje Mihailovic et Ismaël Koné et la saga entourant l’attaquant Kei Kamara a mené à son départ vers Chicago.

La cohésion offensive est donc à rebâtir. Sans parler des nombreux blessés, qui ont forcé l’organisation à placer des jeunes dans des situations importantes peut-être un peu trop rapidement.

« Nous savions que le début de saison allait être difficile, avec les matchs à l’étranger, mais nous n’avions pas prévu la perte de joueurs comme Samuel Piette ou James Pantemis. Il y a des jeunes que nous voulions intégrer petit à petit, mais qui jouent depuis le début et qui ont reçu plein de minutes. Nous sentons que ce n’est pas idéal pour les joueurs et pour nous, mais il n’y a aucune autre option », a dit Losada.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Samuel Piette reçoit des soins médicaux avant de quitter le match contre les Whitecaps de Vancouver.

L’entraîneur-chef devra à nouveau suivre cette tendance contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, samedi, au Gillette Stadium.

Losada a confirmé que Piette sera à l’écart du jeu pendant six à huit semaines en raison d’une blessure subie dès la quatrième minute de jeu contre les Whitecaps. À ce moment, le soigneur de l’équipe avait examiné sa cuisse gauche. Il ne s’agirait toutefois pas de la même blessure que le capitaine avait subie contre l’Austin FC, au début du mois de mars, et qui lui avait fait rater deux parties.

De plus, Camacho sera suspendu un match en raison de son carton rouge et Lassi Lappalainen (jambe gauche) devrait une fois de plus manquer à l’appel, selon le rapport de blessures de la MLS.