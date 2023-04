Quand Hernán Losada a pris la charge du D. C. United il a lancé une citation spectaculaire : « je préfère gagner 5-4 que 1-0 ». À son arrivée à la barre du CF Montréal, il a tenu le même discours, mentionnant vouloir insuffler une dose de verticalité et conserver une identité de jeu offensive.

Alors que s’est-il passé quand ses troupiers ont croisé le fer avec son ancien club ? L’Impact a été blanchi pour la sixième fois en sept rencontres dans un match décousu et soporifique. Il a ultimement plié l’échine 1-0 samedi soir lors de sa rentrée au stade Saputo.

En 542 minutes de jeu à 11 contre 11 – l’équivalent de près de trois visionnements du second film de la série Avatar – Washington a marqué un seul but. Et c’était un penalty.

Ce qui a le plus galvanisé la foule lors du duel contre les hommes de Wayne Rooney a été la chute de Chinonso Offor dans la surface des visiteurs qui aurait pu mener à un penalty. Les quelques moments de folie du nouveau venu, Bryce Duke, ont aussi soulevé les passions.

Pourtant les ingrédients étaient réunis au stade Saputo pour aider le onze montréalais à renverser la vapeur. Sous une météo parfaite, un stade bien rempli et le soutien sans répit du collectif Impact Montréal, le CFM est tombé à plat.

De longs ballons en profondeur, un Offor isolé et dépassé ont résumé la tactique des Montréalais contre l’une des pires formations du circuit. Le CFM aura la chance de faire vibrer les cordages mardi alors qu’il se mesura à Vaughan SC, un club de Ligue 1 de l’Ontario lors du Championnat canadien.