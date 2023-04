(Londres) Expulsé lors d’un match de Coupe d’Angleterre contre Manchester United après avoir bousculé l’arbitre qui venait de siffler un penalty pour les Red Devils, l’attaquant international serbe de Fulham, Aleksandar Mitrovic, a été suspendu pour huit matchs, a annoncé la fédération anglaise (FA), mardi.

Agence France-Presse

L’entraîneur Marco Silva, lui aussi expulsé quelques instants plus tôt pour s’en être pris verbalement à l’arbitre, a été suspendu pour deux matchs.

Apparemment pas satisfaite des sanctions, la FA a annoncé son intention probable de faire appel des deux décisions, même si elle « attend les conclusions écrites » de la commission avant de se décider.

Alors que le club londonien menait 1-0 à Old Trafford en quart de finale de la FA Cup, le 19 mars, l’entraîneur portugais Marco Silva et Mitrovic avaient totalement disjoncté.

L’arbitre Chris Kavanagh avait été appelé sur le bord du terrain à la 72e minute pour visionner les images d’une frappe de Jadon Sancho déviée de la main par le Brésilien de Fulham, Willian, sur sa ligne de but.

Avant même qu’il ait pris sa décision, Silva l’avait invectivé, ainsi que le quatrième arbitre, écopant d’un carton rouge.

Après avoir vu les images, Kavanagh avait accordé le penalty et expulsé Willian. Mitrovic s’était alors précipité vers lui pour le bousculer et lui hurler aussi dessus. Le Serbe avait dû rejoindre les vestiaires et, à neuf, son équipe avait fini par céder 3-1.

Devant une commission de discipline indépendante, la fédération anglaise avait estimé que la peine automatique de trois matchs pour un carton rouge direct n’était « clairement pas suffisante » et elle a obtenu gain de cause.

Pour son geste contre l’arbitre, la commission a ajouté trois matchs de suspension supplémentaires et deux autres pour ses propos insultants et menaçants envers l’arbitre après son expulsion, portant la sanction à huit rencontres.

Le joueur, qui a également été condamné à une amende de 75 000 livres (126 000 $), a déjà purgé un match et il ne pourra donc disputer que les trois dernières journées du championnat avec son équipe.

Marco Silva, de son côté, a reconnu avoir eu des propos, des gestes et une attitude menaçants vis-à-vis de l’arbitre central et des propos insultants à l’égard du quatrième arbitre.

Il a aussi plaidé coupable pour ses commentaires d’après-match qui remettaient en cause l’impartialité des officiels, ce qui lui a valu deux matchs de suspension du banc et 40 000 livres d’amende (67 000 $) au total.