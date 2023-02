Il est possible de supputer. Prendre les informations disponibles et tenter de tout décortiquer. Mais en réalité, il est impossible de connaître l’identité et le rôle des trois joueurs du tiers offensifs qui feront partie de la formation partante du CF Montréal samedi prochain.

C’est dans ces circonstances nébuleuses que l’attaquant québécois Jules-Anthony Vilsaint débarque à Montréal. Acquis samedi du club belge de première division Royal Antwerp FC, il croit tout avoir dans son arsenal pour rapidement gagner des minutes.

« Je suis un joueur plutôt polyvalent. Donc peu importe où le coach a besoin de moi, ça ne me dérange pas. Je sais qu’il y a beaucoup de compétition devant moi. Avec mes qualités et mon potentiel, je peux amplement aider l’équipe », explique-t-il.

Cette flexibilité dont il fait mention pourrait être la clé. Alors que le compte à rebours pour la prochaine saison se fait entendre, l’entraîneur-chef du CFM, Hernán Losada, a dévoilé qu’aucun poste dans le onze partant n’a été confirmé et qu’il n’a pas encore arrêté son choix entre faire évoluer deux milieux offensifs ou deux attaquants dans son schéma tactique.

« J’ai grandi comme milieu offensif et sur le côté comme ailier, note le joueur de 20 ans. Donc si le coach veut me faire jouer là, ça va me faire plaisir. »

Tant mieux. Car l’une des premières choses qu’il a apprises, c’est qu’à Montréal, il y a de la congestion. Sur les routes, mais aussi au poste d’attaquant de pointe. En compétition avec le prolifique Romell Quioto, Mason Toye, Chinonso Offor et Sunusi Ibrahim — et qui sait, peut-être Kei Kamara aussi — on peut comprendre que certains de ces joueurs devront patiemment attendre leur tour.

Le pilote abonde dans le même sens et explique comment il va faire ses choix : « Je sais qu’on a beaucoup d’attaquants surtout maintenant avec l’arrivée de Jules-Anthony et le retour d’Offor. On verra quel attaquant est prêt et en forme pour entamer la saison. […] On va trouver la meilleure combinaison ».

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Hernán Losada

Même si Vilsaint est « certain qu’avec le temps » il fera sa place dans le onze partant, un peu d’aide ne peut pas lui nuire. Et le jour même de son acquisition, un évènement a permis à Vilsaint de croire en ses chances. Le milieu offensif Matko Miljevic s’est blessé lors de la rencontre de présaison contre le Dynamo de Houston.

« Matko a ressenti quelque chose après avoir effectué une frappe du (pied) gauche lors du dernier match, raconte Losada. On a décidé immédiatement d’effectuer un changement. Le staff médical doit maintenant déterminer le diagnostic. Je n’ai pas d’informations à son sujet. Il va se soumettre à un test d’imagerie par résonance magnétique, et ensuite on verra les résultats. »

Comme le dit le vieil adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il n’est cependant pas le seul joueur qui peut jouer comme milieu offensif puisque Sean Rea est pressenti pour occuper ce rôle. Si toutefois l’entraîneur-chef veut se tourner vers deux milieux offensifs, Vilsaint s’offre comme une option.

Celui qu’on ne sait pas s’il sera « une option », c’est Kamara. Écarté de la formation pour ledit match présaison contre le Dynamo, Losada a dit n’avoir « aucune mise à jour » à son sujet. Il a ensuite fait savoir qu’il est blasé de commenter le roman-feuilleton.

« C’est ma cinquième ou sixième conférence de presse avec l’équipe, et je sais que c’est un joueur important, mais je crois que c’est un peu de l’abus de me poser une question à son sujet à chaque fois », a-t-il lancé.

L’herbe est plus verte à Montréal

Le séjour de Vilsaint en Belgique lui a été bénéfique, et ce, malgré la fin en queue de poisson. Il a obtenu des minutes lors de 10 des 12 premiers matchs de l’équipe, mais a ensuite été laissé dans les gradins pour les 11 duels suivants.

Pourquoi ? « Politiquement, je ne peux pas discuter des détails », dit-il avant de confirmer qu’il n’était pas blessé. Mais il tient à préciser qu’il a grandement appris.

« En Belgique, c’était assez physique. C’est ce qui me manquait le plus, selon moi. Cet aspect physique va m’aider en MLS, car les aptitudes techniques je les ai déjà », analyse-t-il.

Ce qu’il désire c’est d’évoluer en MLS. Il n’a pas discuté et ne semble pas intéressé d’aller en prêt en Première Ligue canadienne. Il veut se faire une niche ici et le plus rapidement possible.