« Ce n’est pas encore un au revoir. Je suis encore ici et tant que je suis ici, les portes sont toujours ouvertes pour que je puisse amener ma famille à Montréal. » L’attaquant du CF Montréal Kei Kamara s’est expliqué au sujet de sa situation avec le club dans une longue vidéo sur Instagram, vendredi soir.

Voilà déjà quelques semaines que Kei Kamara est au cœur de l’actualité du CFM, alors qu’il a refusé de se présenter au camp d’entraînement et a annoncé publiquement avoir demandé à être échangé. Le Sierraléonais, qui entame l’année d’option à son contrat avec la formation montréalaise, s’est finalement entraîné avec l’équipe au cours de la dernière semaine.

Dans une vidéo en direct de 18 minutes, Kamara a expliqué avoir rencontré les dirigeants du CFM au début du mois d’octobre afin de leur demander « quel était le plan ». « Je leur ai dit que j’aimerais terminer ma carrière ici, prendre ma retraite ici, amener ma femme et mes enfants ici », raconte-t-il.

« J’espérais jouer deux années de plus, continue-t-il. De toute ma carrière, j’ai toujours travaillé très fort parce que je veux jouer jusqu’à 40 ans. Les conversations allaient bien. Ils me disaient qu’ils me voyaient assurément jouer encore quelques années avec eux, que je pourrais travailler avec eux ensuite. J’étais vendu ! C’est mon histoire d’amour ! »

L’athlète de 38 ans relate ensuite avoir commencé à faire des recherches avec sa femme afin de trouver une demeure et une école pour leurs enfants. Le club lui a alors proposé deux ententes : une d’un an et une de deux ans.

Je devais en choisir un des deux, mais je ne voulais pas un contrat d’un an. J’ai dit que nous devrions travailler sur l’entente de deux ans. Avec mon agent, nous avons donc fait une contre-offre. Kei Kamara

Les dirigeants du CF Montréal lui auraient alors expliqué qu’il n’y avait pas possibilité de négocier. L’offre était à prendre ou à laisser.

« C’est ma 18e saison dans le soccer professionnel et chacun de mes contrats a été négocié par les deux parties, soutient-il. C’est vrai que j’ai dit que ce n’était pas une offre qui me permettrait de déménager au Canada. »

Pour les enfants

Tout au long de sa vidéo, Kamara explique vivre une « histoire d’amour » avec Montréal depuis le moment où il a reçu l’appel pour y jouer, le 14 février 2022. L’attaquant gagnait un salaire de 94 000 $ US l’an dernier, selon le site spécialisé Spotrac. Une bien maigre rémunération considérant sa production et son impact positif au sein de l’équipe.

Kamara a vécu « difficilement » les trois derniers mois, se questionnant sur ce qui arrivera avec sa famille. Le numéro 23 insiste : il aime la ville et veut y demeurer, mais pas sans sa femme et ses enfants à ses côtés.

Ce n’est pas juste une question de ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors. Je veux voir mes enfants. Kei Kamara

« Mon cœur est encore ici. J’aime les gars avec qui je travaille chaque jour ici. Je suis toujours sous contrat avec Montréal et je le respecte. Je m’entraîne, je fais tout ce qu’ils veulent que je fasse. C’est par respect pour les gars dans le vestiaire. Je veux qu’ils se préparent de la meilleure façon possible pour la saison qui s’en vient. »

Dossier à suivre

Qu’arrivera-t-il donc de Kei Kamara ? Ça reste à voir. Le président du CFM, Olivier Renard, a indiqué en début de semaine que les contrats qui ont été proposés à l’athlète étaient « améliorés financièrement ».

Il a ajouté que le travail revient « à l’agent de Kei de trouver la meilleure possibilité pour lui ». « S’il y a des clubs intéressés, qu’il nous contacte par l’entremise de son agent. En procédant de la façon dont il a procédé, ça peut nous vexer et fermer la porte à un départ, mais ce n’est pas ce que nous voulons faire. »