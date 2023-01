Victor Wanyama a changé d’idée. Le milieu de terrain, qui disait en octobre disputer sa dernière saison avec le CF Montréal, s’est entendu sur les modalités d’un nouveau contrat de deux saisons avec le club, vendredi.

Wanyama demeurera joueur désigné. Le chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, s’est dit heureux de cette signature, soulignant l’apport du joueur « autant sur le terrain que dans le vestiaire » au cours des trois dernières saisons.

« Sa personnalité, son expérience et ses qualités comme joueur vont nous aider notamment au niveau de la stabilité du groupe pour la saison à venir », a ajouté Renard par voie de communiqué.

Wanyama, arrivé à Montréal de Tottenham à la suite d’un transfert gratuit, a inscrit cinq buts et huit passes décisives en 80 matchs de MLS. Il a été, à l’issue de la saison 2022, finaliste au titre de joueur par excellence du club, lui qui fut l’une des pièces maîtresses des succès du CFM tout au long de cette campagne qui s’est avérée une saison de rêve.

« Je suis enthousiaste de demeurer avec le club et la ville où j’ai été si heureux lors des trois dernières années, a affirmé l’athlète de 31 ans. Quand je suis arrivé ici, j’ai cru au projet du club. Alors que nous continuons à progresser, ceci est encore plus vrai aujourd’hui. J’ai hâte de continuer à donner le meilleur de moi-même pour mes coéquipiers, mes entraîneurs et les partisans. »

Le seul joueur désigné du CF Montréal avait pourtant indiqué très clairement, avant le début du parcours éliminatoire en octobre, qu’il « partirait » à la fin de la saison. « J’ai eu de belles années ici, j’ai aimé faire partie de l’équipe. C’était bien », avait-il ajouté, avant de préciser qu’il ne voulait pas « trop parler » parce qu’il ne « sav[ait] pas trop ce qui [allait] se passer ».

En août dernier, Olivier Renard avait pour sa part indiqué à La Presse que des « discussions » devaient avoir lieu avec le milieu de terrain. Il avait aussi parlé de Wanyama comme d’une « personne adorable » dans le vestiaire, sans passer sous silence son « âge » et son « prix d’investissement ».

« Est-ce que le club préfère investir encore pour cette même position alors qu’on a peut-être déjà d’autres joueurs qui peuvent jouer ? se demandait Renard l’été dernier. Est-ce qu’on garde Victor parce qu’il est une personne importante dans le vestiaire ? On a déjà pesé le pour et le contre là-dessus. »

Visiblement, c’est le pour qui l’a emporté.

Le milieu de terrain était le plus haut salarié du CFM la saison dernière, avec une charge budgétaire de plus de 3 millions de dollars, selon l’Association des joueurs de la MLS. Son salaire actuel n’a pas été dévoilé.

Avec son expérience, sa carrure et sa justesse au milieu de terrain, Wanyama a été l’un des architectes les plus importants des succès du CF Montréal la saison dernière. Sans être spectaculaire, il a néanmoins été la pierre angulaire du milieu, le roc sur lequel le jeu s’est basé.

Ce retour ne s’inscrit pas nécessairement dans la logique du club, qui souhaite faire l’acquisition de joueurs plus verts, les développer, puis les revendre à fort prix. En revanche, avec les départs de Djordje Mihailovic, Ismaël Koné et Alistair Johnston, Olivier Renard devait trouver le moyen de conserver quelques-uns de ses piliers pour assurer une certaine continuité.

Les joueurs du CFM prendront part à leur première séance d’entraînement de l’année le lundi 9 janvier, au Stade olympique. L’équipe s’entraînera à Montréal jusqu’au 4 février, avant de poursuivre sa préparation en Floride. Le CF Montréal disputera son premier match de la saison le samedi 25 février à 19 h 30 contre l’Inter Miami FC, au DRV PNK Stadium.

Avec la collaboration de Jean-François Téotonio, La Presse