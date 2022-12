Le CF Montréal a sélectionné le défenseur Milo Garvanian lors de la deuxième ronde du SuperDraft de la MLS, mercredi.

La Presse Canadienne

Garvanian est âgé de 22 ans et natif d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il a été choisi au 54e rang. Il a participé aux 19 matchs des Tar Heels de l’Université de la Caroline du Nord la saison dernière et s’est classé à égalité au premier rang de l’équipe avec quatre buts et autant d’aides.

Le CF Montréal avait échangé son choix de première ronde plus tôt dans la journée, dans la transaction qui lui a permis d’obtenir le défenseur Aaron Herrera du Real Salt Lake.

En troisième ronde, le CF Montréal a repêché le défenseur Ousman Jabang au 75e rang et le gardien Nick Christoffersen au 83e rang.

Jabang, qui est natif de McDonough, en Géorgie, évoluait à l’Université Mercer.

De son côté, Christoffersen est originaire de Toronto et était le capitaine de l’Université de Pennsylvanie. En 18 matchs, il a dominé l’Ivy League avec une moyenne de 0,73 et un taux d’efficacité de ,788.

Par ailleurs, le Montréalais Moïse Bombito, un arrière évoluant à l’Université du New Hampshire, a été sélectionné au troisième rang du SuperDraft par les Rapids du Colorado.

Bombito a été nommé défenseur par excellence de l’America East et sur la deuxième équipe d’étoiles de la NCAA après avoir aidé son équipe à se classer au troisième rang à travers les États-Unis avec une moyenne de buts alloués par match de 0,5.

Il a également fourni quatre buts aux Wildcats, qui ont réussi 11 blanchissages durant la saison.

Bombito a été l’un des huit joueurs nommés au sein de la Génération Adidas avant le repêchage. Ces joueurs ne comptent pas dans le calcul de la masse salariale des équipes de la MLS.

L’attaquant torontois Stephen Afrifa a été choisi au huitième rang par le Sporting Kansas City.

Malcolm Johnston est devenu le troisième Canadien à être sélectionné en première ronde, quand le New York City FC l’a choisi au 26e rang. Il est le frère cadet d’Alistair Johnston, qui a récemment été transféré du CF Montréal au Celtic FC.