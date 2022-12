Le CF Montréal disputera cinq de ses six premières rencontres à l’étranger pour entamer la saison 2023 de la MLS et jouera son match d’ouverture locale le 18 mars au Stade olympique, contre l’Union de Philadelphie, champion en titre de l’Association Est et finaliste de la Coupe MLS en 2022.

La Presse Canadienne

Ce sera la deuxième année de suite que le CF Montréal accueillera la troupe de la Pennsylvanie dans l’enceinte de la rue Pierre-de-Coubertin pour entamer sa saison locale. Le 5 mars dernier, l’Union avait arraché un gain de 2-1.

Tous les matchs du CF Montréal à domicile commenceront à 19 h 30.

Des 34 parties prévues au calendrier, 26 seront jouées les samedi, sept les mercredi et une le dimanche, contre le Toronto FC, le 20 août dans la Ville Reine. Le CF Montréal jouera 28 de ses matchs contre des clubs de l’Association Est.

La formation montréalaise amorcera son calendrier avec trois parties en territoire ennemi, à commencer par celle du samedi 25 février, à Miami, à 19 h 30. Une semaine plus tard, le CF Montréal se rendra à Austin avant de faire escale à Nashville, le samedi 11 mars. Ces deux rencontres doivent commencer à 20 h 30.

Après deux autres sorties à l’étranger, à Vancouver, le 1er avril et à la Nouvelle-Angleterre, sept jours plus tard, le CF Montréal foulera la pelouse du stade Saputo pour la première fois le 15 avril, contre D. C. United.

Le Toronto FC sera de passage au stade Saputo le samedi 13 mai.

Par ailleurs, il faudra patienter jusqu’au 2 septembre pour assister au retour de Wilfried Nancy au stade Saputo, à la barre du Crew de Columbus. Les deux mêmes équipes s’affronteront aussi dans le cadre du « Jour décisif de la MLS », le samedi 21 octobre dans la capitale de l’État de l’Ohio.

La saison 2023 de la MLS marque l’entrée en scène du St. Louis City SC, qui devient la 29e équipe de la ligue. Ce nouveau club évoluera dans l’Association Ouest tandis que Nashville SC sera transféré dans l’Association Est.