Alors on danse… « jusqu’à la finale »

Les peintres ont leurs tableaux. Les graffeurs, leurs murs. Les musiciens, leurs instruments. Le canevas des artistes brésiliens du soccer, c’est la pelouse. Et lorsqu’ils sont inspirés, vraiment inspirés, rien ne sert de les déranger.

Les Sud-Coréens l’ont appris à leurs dépens lundi. Le Brésil l’a emporté 4-1 en huitièmes de finale. Pendant les 45 premières minutes, particulièrement, le stade 974 du Qatar s’est transformé en grande scène de samba.

Un match festif, comme le Brésil les aime, qui confirme aussi son statut de grand favori de cette Coupe du monde.

« J’espère qu’on va continuer à danser jusqu’à la finale », a déclaré Vinícius Júnior, auteur d’un but et d’une passe décisive, après la rencontre.

C’est lui qui a frappé en premier, à la 7e minute. Déjà, Raphinha avait driblé avec le ballon sur l’aile droite comme on gambille dans les rues de Rio lors du Carnaval. Après le but du 1-0, que Vini a enfilé fin seul dans la surface, les Brésiliens ont sorti leur plus belle chorégraphie sur les lignes de côté.

Neymar a doublé l’avance de la Seleção sur penalty, quatre minutes plus tard. C’est donc un but à son retour au jeu pour « Ney », qui avait subi une entorse à la cheville lors du premier match.

« Quand je me suis blessé, j’ai passé une sale nuit, a révélé la supervedette brésilienne. J’ai pensé à des millions de choses, j’ai eu peur de ne plus jouer cette Coupe du monde. »

« Je n’ai senti aucune douleur à la cheville, a-t-il ajouté. Je suis content de mon match, même si je ne peux pas être heureux à 100 %. Nous pouvons faire mieux. »

C’était un départ catastrophique pour la Corée du Sud, qui aurait sans doute espéré une entame plus sereine pour bâtir sa confiance au fil du match.

Puis, la cerise sur le gâteau. Richarlison, déjà auteur du but du tournoi avec sa bicyclette face à la Serbie la semaine dernière, a complété une action collective de toute beauté à la 29e. Quatre petits rebonds du ballon sur sa tête. Une petite passe vers Marquinhos, qui l’envoie aussi vite vers Thiago Silva. Les angles sont parfaits, découpés rapidement. Sur réception, Silva remet à Richarlison, maintenant dans la surface. Boom. C’est 3-0, et ça se remet à danser sur les lignes de côté.

Comme pour ajouter au spectacle, le buteur se dirige vers son sélectionneur, Tite. Cet homme a généralement une mine sérieuse, jamais trop souriant même quand son Brésil s’amuse devant lui. Et les deux se mettent à imiter le pigeon, la traditionnelle célébration du jeune Richy. Ça ne s’invente pas, mais ça fait bien rigoler. Le sens du spectacle, qu’on vous dit.

Les seuls qui ne rient pas sont les partisans sud-coréens et leurs joueurs. Mais comment répondre à de tels élans brésiliens ? La Corée du Sud n’est pas une mauvaise équipe, loin de là. Elle a même eu quelques occasions intéressantes dans ce match. À la 17e, notamment. Une frappe puissante de Hwang Hee-Chan a forcé le portier Alisson à une très belle parade.

Lucas Paqueta voulait lui aussi se joindre à la fête. Il y participe en devenant le quatrième buteur du Brésil dans cette première mi-temps. Il a enfilé l’aiguille sur une superbe passe décisive de Vinícius.

La Corée était menée au score, oui. Mais on ne pourra lui reprocher son courage. Elle a continué de se battre en deuxième mi-temps, même à 4-0, alors que les livres étaient déjà fermés. Seung-Ho Paik a même fait un Brésilien de lui-même, en marquant un autre superbe but dans cette rencontre. Sa frappe puissante, de l’extérieur de la surface, a fait 4-1 à la 76e.

Pour Pelé

Le légendaire Pelé, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et champion du monde avec le Brésil en 1958, 1962 et 1970, est présentement hospitalisé pour un cancer du côlon et une infection respiratoire. Au terme de la rencontre, les joueurs actuels de la Seleção ont posé avec une banderole à son effigie.

« Je veux envoyer toute mon affection à Pelé, a souligné Vinícius Júnior. Il a besoin de notre soutien. Cette victoire est pour lui. Nous espérons que tout va bien se passer, qu’il va s’en sortir et qu’on sera champion pour lui. »

« J’espère qu’on lui a apporté du réconfort avec notre victoire », a ajouté Neymar.

Au terme du match, le sélectionneur portugais Paulo Bento, à la barre de la Corée du Sud depuis 2018, a annoncé son départ. Une « décision prise depuis septembre », a-t-il dit.

Un Brésil en pleine confiance de ses moyens affrontera donc la Croatie en quarts de finale, vendredi.