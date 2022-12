C’est maintenant officiel : le défenseur du CF Montréal Alistair Johnston a été transféré au prestigieux Celtic de Glasgow, un club historique de première division écossaise.

Le transfert de l’international canadien sera en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Mais le Celtic indique qu’il rejoindra ses nouveaux coéquipiers dès la semaine prochaine. Le joueur a signé une entente de cinq ans avec son nouveau club.

« Je veux remercier Alistair, l’homme, pour son professionnalisme et sa mentalité dans tout ce qu’il a fait avec le club, a déclaré le directeur sportif et vice-président du club, Olivier Renard. Mais aussi le joueur qui nous a apporté beaucoup sur le terrain et à l’extérieur, à Montréal et en équipe nationale. »

« Il est un exemple de comment nous voulons voir les choses évoluer, avec un joueur qui s’amène avec les idées claires et qui donne tout pour l’équipe. Lorsqu’une opportunité survient avec un grand club comme le Celtic, on est à l’écoute de notre joueur. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Alistair Johnston

Alistair Johnston avait été acquis du Nashville SC, à la fin décembre 2021, en échange d’un million de dollars en argent d’allocation générale. Il est rapidement devenu un pilier de la défense montréalaise, en jouant pratiquement tous les matchs du club durant la saison. Sous les ordres de Wilfried Nancy, Johnston a même ajouté une facette offensive à son jeu, marquant quatre buts et enregistrant cinq passes décisives en 33 matchs de MLS. À l’issue de la saison, il a remporté le trophée du joueur défensif de l’année du club.

Montréal m’a accueilli chaleureusement dès le premier jour, souligne le défenseur dans un communiqué. Il m’a aidé à atteindre un niveau que je doutais pouvoir atteindre. J’ai été chanceux de me retrouver dans ce groupe avec des meneurs et des joueurs talentueux, mais encore mieux, avec de bonnes personnes. Même si ce n’était qu’une saison ensemble, je ne l’oublierai jamais. Alistair Johnston

Cité dans un communiqué du Celtic, Johnston mentionne qu’« ayant grandi dans une maisonnée britannique, Celtic a toujours été un club près de [son] cœur. »

« C’est un des plus grands clubs au monde. Juste de savoir qu’il était intéressé à moi, et de voir le projet du personnel d’entraîneurs, son progrès dans les compétitions européennes, c’est très excitant. »

Il a parlé d’un « mariage parfait », sportivement, avec le Celtic. Mais aussi au chapitre de ses origines.

« Je pense que mes parents sont déjà en train de magasiner une maison pour retourner dans cette région ! On a plusieurs membres de la famille en Écosse et en Irlande. C’est le rêve, d’être là-bas et de voir son enfant jouer toutes les semaines dans le championnat écossais. »

Avec le Canada, à la Coupe du monde masculine de la FIFA, Johnston a été titulaire et a disputé les 90 minutes complètes des trois matchs de l’équipe. Il en est donc aujourd’hui à 33 matchs avec la sélection nationale senior, avec un but et trois passes pendant les qualifications.

Basé à Glasgow, le Celtic FC est actuellement premier du championnat écossais, avec 14 victoires en 15 matchs. Il s’agit d’un club avec une ferveur partisane presque inégalée en Europe. Le Celtic Park est un des stades les plus emblématiques du soccer mondial.

Le Celtic compte plus de 100 titres domestiques dans son histoire. Il a été champion d’Europe en 1967, en plus d’avoir été finaliste de la Coupe UEFA (la Ligue Europa, aujourd’hui) en 2003. Le club écossais est un habitué des compétitions européennes, lui qui participe année après année à la Ligue des champions. Cette saison, le Celtic a été éliminé au terme de la phase de groupes. Il avait été jumelé au Real Madrid, au RB Leipzig et au Chakhtar Donetsk.

Pour Johnston, qui n’a jamais caché son intérêt à éventuellement jouer en Europe, le Celtic est une excellente porte d’entrée vers les championnats du vieux continent. Victor Wanyama est passé par ce même club, de 2011 à 2013, avant de rejoindre Southampton puis Tottenham en Premier League.

L’entraîneur du nouveau club de Johnston, Ange Postecoglou, mentionne que le joueur était sur son radar « depuis un bon moment ».

« Il a eu un parcours intéressant, souligne le technicien australien dans un communiqué. Il a dû trimer dur pour arriver là où il en est. On est très heureux de compléter ce transfert. Je pense aussi qu’il a très bien fait à la Coupe du monde. »

« Il a très hâte de commencer la prochaine étape de sa carrière. Je crois qu’il sera un bel ajout à notre vestiaire, et à notre football. Il a joué de façon prédominante à la droite de la défense, en défense centrale ou en latéral droit. Il est très bon techniquement, aime se projeter vers l’avant, et c’est un compétiteur féroce. Il n’a aucun problème avec l’aspect physique du jeu. »